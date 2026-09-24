Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ЦРУ предупредило о возможной атаке РФ дронами на ряд стран Европы

ЦРУ предупредило о возможной атаке РФ дронами на ряд стран Европы

Ua ru
24 сентября 2026 12:38
ЦРУ предупредило об атаке РФ с использованием дронов на ряд стран Европы
Российский военный запускает дрон "Гербера". Фото: российские СМИ

ЦРУ предупредило правительства Испании, Франции и Италии о возможной операции России с использованием беспилотников, которые могут запускаться с моря. По данным El Mundo, разведка США передала европейским правительствам соответствующую информацию после визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву.

Об этом сообщает El Mundo, передает Новини.LIVE.

Реклама

ЦРУ предупредило о возможной атаке РФ на страны Средиземноморья

По информации El Mundo, разведывательные службы США сообщили нескольким европейским правительствам о возможных планах Кремля относительно новой операции с использованием беспилотников. В качестве потенциальных целей называют Испанию, Францию или Италию.

ЦРУ предупредило о возможной атаке РФ дронами на ряд европейских стран - фото 1
Возможный сценарий российских атак на Европу. Фото: El Mundo

По данным источника, близкого к литовскому Министерству обороны, Россия может использовать беспилотники "Гербера", которые будут запускаться с торговых судов.

По данным El Mundo, соответствующий отчет ЦРУ распространяется среди европейских министерств иностранных дел. Несколько аналитиков в сфере обороны подтвердили изданию, что им известно об этом документе.

Читайте также:

Какова может быть цель возможной операции

По оценке собеседников El Mundo, возможные атаки не обязательно приведут к масштабным разрушениям. Речь идет, в частности, о создании пожаров, повреждении объектов инфраструктуры или временном прекращении работы портов или аэропортов.

ЦРУ предупредило о возможной атаке РФ дронами на ряд европейских стран - фото 2
Устройство российского дрона. Фото: El Mundo

Британский аналитик Кир Джайлз считает, что потенциальная цель России может заключаться не только в нанесении материального ущерба. По его словам, Москва может стремиться продемонстрировать способность достигать удаленных от российской границы районов Европы и проверять уязвимости стран.

El Mundo также связывает возможную операцию с более широкой кампанией российских диверсий в Европе. По оценкам источников издания, среди её целей могут быть ослабление поддержки Украины, создание разногласий между союзниками и усиление беспокойства среди европейского населения.

Предупреждение появилось после визита Ретклиффа в Москву

По данным El Mundo, Литва и другие страны получили информацию о возможной операции вскоре после поездки директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву 25 августа.

ЦРУ предупредило о возможной атаке РФ дронами на ряд европейских стран - фото 3
Характеристики российского дрона "Гербера". Фото: El Mundo

Американский чиновник посетил Россию для переговоров с представителями российских властей и спецслужб.

Отдельно El Mundo обращает внимание на то, что в 2027 году в Испании, Франции и Италии состоятся избирательные кампании. По мнению собеседников издания, возможное усиление напряженности могло бы иметь не только последствия для безопасности, но и политические последствия.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский встретился с директором ЦРУ Джоном Ретклиффом в аэропорту Шеннона в Ирландии. По данным двух источников Reuters, знакомых с ситуацией, они пообщались во время дозаправки самолетов.

Также Новини.LIVE писал, что во время тайного визита в Москву директор ЦРУ Джон Ретклифф предложил провести трехсторонний саммит с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. По данным Axios, целью встречи должно было стать прекращение войны и возобновление переговоров при посредничестве США.

Франция Испания Европа ЦРУ Россия
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации