ЦРУ предупредило об атаке РФ с использованием дронов на ряд стран Европы

Российский военный запускает дрон "Гербера". Фото: российские СМИ

ЦРУ предупредило правительства Испании, Франции и Италии о возможной операции России с использованием беспилотников, которые могут запускаться с моря. По данным El Mundo, разведка США передала европейским правительствам соответствующую информацию после визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву.

Об этом сообщает El Mundo, передает Новини.LIVE.

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ЦРУ предупредило о возможной атаке РФ на страны Средиземноморья

По информации El Mundo, разведывательные службы США сообщили нескольким европейским правительствам о возможных планах Кремля относительно новой операции с использованием беспилотников. В качестве потенциальных целей называют Испанию, Францию или Италию.

Возможный сценарий российских атак на Европу. Фото: El Mundo

По данным источника, близкого к литовскому Министерству обороны, Россия может использовать беспилотники "Гербера", которые будут запускаться с торговых судов.

По данным El Mundo, соответствующий отчет ЦРУ распространяется среди европейских министерств иностранных дел. Несколько аналитиков в сфере обороны подтвердили изданию, что им известно об этом документе.

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Какова может быть цель возможной операции

По оценке собеседников El Mundo, возможные атаки не обязательно приведут к масштабным разрушениям. Речь идет, в частности, о создании пожаров, повреждении объектов инфраструктуры или временном прекращении работы портов или аэропортов.

Устройство российского дрона. Фото: El Mundo

Британский аналитик Кир Джайлз считает, что потенциальная цель России может заключаться не только в нанесении материального ущерба. По его словам, Москва может стремиться продемонстрировать способность достигать удаленных от российской границы районов Европы и проверять уязвимости стран.

El Mundo также связывает возможную операцию с более широкой кампанией российских диверсий в Европе. По оценкам источников издания, среди её целей могут быть ослабление поддержки Украины, создание разногласий между союзниками и усиление беспокойства среди европейского населения.

Предупреждение появилось после визита Ретклиффа в Москву

По данным El Mundo, Литва и другие страны получили информацию о возможной операции вскоре после поездки директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву 25 августа.

Характеристики российского дрона "Гербера". Фото: El Mundo

Американский чиновник посетил Россию для переговоров с представителями российских властей и спецслужб.

Отдельно El Mundo обращает внимание на то, что в 2027 году в Испании, Франции и Италии состоятся избирательные кампании. По мнению собеседников издания, возможное усиление напряженности могло бы иметь не только последствия для безопасности, но и политические последствия.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский встретился с директором ЦРУ Джоном Ретклиффом в аэропорту Шеннона в Ирландии. По данным двух источников Reuters, знакомых с ситуацией, они пообщались во время дозаправки самолетов.

Также Новини.LIVE писал, что во время тайного визита в Москву директор ЦРУ Джон Ретклифф предложил провести трехсторонний саммит с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. По данным Axios, целью встречи должно было стать прекращение войны и возобновление переговоров при посредничестве США.