Цього тижня Україна перейде на літній час: ніч буде коротшою

Вже цього тижня Україна перейде на літній час, внаслідок чого годинники переведуться на годину вперед. Світловий день триватиме довше, а ніч — менше. Крім того, деяким людям може знадобитися час для адаптації до нового часу.

Коли переводити годинники на літній час у березні 2026 року.

Коли Україна переходить на літній час

Годинники потрібно переводити у ніч на 29 березня — після 02:59 настане 04:00. Наразі діє постанова Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України", в якій йдеться про переведення годинників двічі на рік.

Однак Україна планувала відмовитися від переведення годинників, а Верховна Рада навіть ухвалила законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні". Водночас його не підписав Президент Володимир Зеленський.

Вплив переведення годинника на організм людини

Переведення годинника впливає на організм людини через порушення біоритмів — внутрішніх циклів сну, гормональної регуляції та роботи серцево-судинної системи. Люди можуть помітити:

порушення сну;

зміни настрою;

вплив на серцево-судинну систему;

зміни обміну речовин;

зниження продуктивності та уваги.

Організм зазвичай адаптується протягом декількох днів, але у чутливих людей ці зміни можуть тривати тиждень і більше.

Як мінімізувати негативний вплив переведення годинника на організм:

за 2–3 дні до переведення лягати спати і вставати на 15–30 хвилин раніше;

після переведення намагатися дотримуватися однакового часу сну і пробудження, навіть у вихідні;

більше перебувати на природному світлі вранці, а ввечері уникати яскравих екранів перед сном;

легкі вправи протягом дня підвищують тонус і допомагають швидше адаптуватися;

обмежити кофеїн і важку їжу.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на психіатра та невролога Євгена Скрипника, найкращими ліками проти стресу є фізична активність. Він також закликає до інформаційної гігієни.

Переведення годинника потрібно для того, аби подовжити світловий день. Крім того, літній час дозволяє зекономити електроенергію.