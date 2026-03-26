Цього тижня Україна перейде на літній час: ніч буде коротшою
Вже цього тижня Україна перейде на літній час, внаслідок чого годинники переведуться на годину вперед. Світловий день триватиме довше, а ніч — менше. Крім того, деяким людям може знадобитися час для адаптації до нового часу.
Коли переводити годинники на літній час у березні 2026 року.
Коли Україна переходить на літній час
Годинники потрібно переводити у ніч на 29 березня — після 02:59 настане 04:00. Наразі діє постанова Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України", в якій йдеться про переведення годинників двічі на рік.
Однак Україна планувала відмовитися від переведення годинників, а Верховна Рада навіть ухвалила законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні". Водночас його не підписав Президент Володимир Зеленський.
Вплив переведення годинника на організм людини
Переведення годинника впливає на організм людини через порушення біоритмів — внутрішніх циклів сну, гормональної регуляції та роботи серцево-судинної системи. Люди можуть помітити:
- порушення сну;
- зміни настрою;
- вплив на серцево-судинну систему;
- зміни обміну речовин;
- зниження продуктивності та уваги.
Організм зазвичай адаптується протягом декількох днів, але у чутливих людей ці зміни можуть тривати тиждень і більше.
Як мінімізувати негативний вплив переведення годинника на організм:
- за 2–3 дні до переведення лягати спати і вставати на 15–30 хвилин раніше;
- після переведення намагатися дотримуватися однакового часу сну і пробудження, навіть у вихідні;
- більше перебувати на природному світлі вранці, а ввечері уникати яскравих екранів перед сном;
- легкі вправи протягом дня підвищують тонус і допомагають швидше адаптуватися;
- обмежити кофеїн і важку їжу.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на психіатра та невролога Євгена Скрипника, найкращими ліками проти стресу є фізична активність. Він також закликає до інформаційної гігієни.
Переведення годинника потрібно для того, аби подовжити світловий день. Крім того, літній час дозволяє зекономити електроенергію.
Читайте Новини.LIVE!