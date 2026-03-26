На этой неделе Украина перейдет на летнее время: ночь будет короче
Уже на этой неделе Украина перейдет на летнее время, в результате чего часы переведутся на час вперед. Световой день будет длиться дольше, а ночь — меньше. Кроме того, некоторым людям может понадобиться время для адаптации к новому времени.
Когда переводить часы на летнее время в марте 2026 года.
Когда Украина переходит на летнее время
Часы нужно переводить в ночь на 29 марта — после 02:59 наступит 04:00. Сейчас действует постановление Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины", в котором говорится о переводе часов дважды в год.
Однако Украина планировала отказаться от перевода часов, а Верховная Рада даже приняла законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине". В то же время его не подписал Президент Владимир Зеленский.
Влияние перевода часов на организм человека
Перевод часов влияет на организм человека из-за нарушения биоритмов — внутренних циклов сна, гормональной регуляции и работы сердечно-сосудистой системы. Люди могут заметить:
- нарушение сна;
- изменения настроения;
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- изменения обмена веществ;
- снижение производительности и внимания.
Организм обычно адаптируется в течение нескольких дней, но у чувствительных людей эти изменения могут длиться неделю и более.
Как минимизировать негативное влияние перевода часов на организм:
- за 2-3 дня до перевода ложиться спать и вставать на 15-30 минут раньше;
- после перевода стараться придерживаться одинакового времени сна и пробуждения, даже в выходные;
- больше находиться на естественном свете утром, а вечером избегать ярких экранов перед сном;
- легкие упражнения в течение дня повышают тонус и помогают быстрее адаптироваться;
- ограничить кофеин и тяжелую пищу.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на психиатра и невролога Евгения Скрипника, лучшим лекарством от стресса является физическая активность. Он также призывает к информационной гигиене.
Перевод часов нужен для того, чтобы продлить световой день. Кроме того, летнее время позволяет сэкономить электроэнергию.
