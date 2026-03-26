Главная Новости дня На этой неделе Украина перейдет на летнее время: ночь будет короче

Дата публикации 26 марта 2026 17:49
Девушка с телефоном. Фото: Новини.LIVE

Уже на этой неделе Украина перейдет на летнее время, в результате чего часы переведутся на час вперед. Световой день будет длиться дольше, а ночь — меньше. Кроме того, некоторым людям может понадобиться время для адаптации к новому времени.

Новини.LIVE рассказывает, когда переводить часы на летнее время в марте 2026 года.

Когда Украина переходит на летнее время

Часы нужно переводить в ночь на 29 марта — после 02:59 наступит 04:00. Сейчас действует постановление Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины", в котором говорится о переводе часов дважды в год.

Однако Украина планировала отказаться от перевода часов, а Верховная Рада даже приняла законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине". В то же время его не подписал Президент Владимир Зеленский.

Влияние перевода часов на организм человека

Перевод часов влияет на организм человека из-за нарушения биоритмов — внутренних циклов сна, гормональной регуляции и работы сердечно-сосудистой системы. Люди могут заметить:

  • нарушение сна;
  • изменения настроения;
  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • изменения обмена веществ;
  • снижение производительности и внимания.

Организм обычно адаптируется в течение нескольких дней, но у чувствительных людей эти изменения могут длиться неделю и более.

Как минимизировать негативное влияние перевода часов на организм:

  • за 2-3 дня до перевода ложиться спать и вставать на 15-30 минут раньше;
  • после перевода стараться придерживаться одинакового времени сна и пробуждения, даже в выходные;
  • больше находиться на естественном свете утром, а вечером избегать ярких экранов перед сном;
  • легкие упражнения в течение дня повышают тонус и помогают быстрее адаптироваться;
  • ограничить кофеин и тяжелую пищу.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на психиатра и невролога Евгения Скрипника, лучшим лекарством от стресса является физическая активность. Он также призывает к информационной гигиене.

Перевод часов нужен для того, чтобы продлить световой день. Кроме того, летнее время позволяет сэкономить электроэнергию.

лето Украина перевод часов часы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
