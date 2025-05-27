Експерт пояснив, чому Росія не поспішає повертати "азовців"

Полонені, які повернулись в Україну. Фото: Новини.LIVE

Росія не поспішає повертати українських військовополонених із полку "Азов". Це поясняється тем, що вони вважаються значно ціннішими за десятки їхніх солдатів.

Про це заявив військовий юрист Тарас Боровський в ефірі програми Вечір.LIVE.

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За словами експерта, російська сторона навмисно затягує процес повернення захисників, використовуючи їх як інструмент політичного торгу та пропаганди.

"Вони хочуть юридично зафіксувати факти якихось там нібито, на їхню думку, злочинів. І тоді, можливо, вони все-таки будуть віддавати їх в обмін на своїх військовополонених", — пояснив Боровський.

До цього директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко пояснив, чому РФ не обмінює воїнів "Азову". Він наголосив, що все те, що робить Росія, є грубим порушенням.

Нещодавно між Україною та Росією пройшов масштабний обмін полоненими, який відбувався у три етапи за принципом "тисяча на тисячу". Проте серед звільнених не виявилося жодного бійця з підрозділу "Азов".