Эксперт объяснил, почему Россия не спешит возвращать "азовцев"

Ценнее десятков Иванов — почему РФ не спешит возвращать азовцев
Россия не спешит возвращать украинских военнопленных из полка "Азов". Это объясняется тем, что они считаются значительно ценнее десятков их солдат.
Об этом заявил военный юрист Тарас Боровский в эфире программы Вечір.LIVE.
Кремль видит в "азовцах" ценный инструмент пропаганды
По словам эксперта, российская сторона намеренно затягивает процесс возвращения защитников, используя их как инструмент политического торга и пропаганды.
"Они хотят юридически зафиксировать факты каких-то там якобы, по их мнению, преступлений. И тогда, возможно, они все-таки будут отдавать их в обмен на своих военнопленных", — пояснил Боровский.
До этого директор Института международного права и инноваций Владимир Пилипенко объяснил, почему РФ не обменивает воинов "Азова". Он отметил, что все то, что делает Россия, является грубым нарушением.
Недавно между Украиной и Россией прошел масштабный обмен пленными, который проходил в три этапа по принципу "тысяча на тысячу". Однако среди освобожденных не оказалось ни одного бойца из подразделения "Азов".
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