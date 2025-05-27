Эксперт объяснил, почему Россия не спешит возвращать "азовцев"

Пленные, которые вернулись в Украину. Фото: Новини.LIVE

Россия не спешит возвращать украинских военнопленных из полка "Азов". Это объясняется тем, что они считаются значительно ценнее десятков их солдат.

Об этом заявил военный юрист Тарас Боровский в эфире программы Вечір.LIVE.

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По словам эксперта, российская сторона намеренно затягивает процесс возвращения защитников, используя их как инструмент политического торга и пропаганды.

"Они хотят юридически зафиксировать факты каких-то там якобы, по их мнению, преступлений. И тогда, возможно, они все-таки будут отдавать их в обмен на своих военнопленных", — пояснил Боровский.

До этого директор Института международного права и инноваций Владимир Пилипенко объяснил, почему РФ не обменивает воинов "Азова". Он отметил, что все то, что делает Россия, является грубым нарушением.

Недавно между Украиной и Россией прошел масштабный обмен пленными, который проходил в три этапа по принципу "тысяча на тысячу". Однако среди освобожденных не оказалось ни одного бойца из подразделения "Азов".