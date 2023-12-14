Ціни вражають — скільки коштує номер в улюбленому готелі Коломойського в Буковелі

Відпочинок в Буковелі. Ілюстративне фото: сайт "Вище неба"

Буковель є одним із найбільш популярних курортів в Україні. Проте також він є дуже дорогим, особливо під час зимового періоду.

Видання "Главком" розповіло, скільки необхідно грошей, щоб відпочити там під час зимових свят.

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Ціни в готелях в Буковелі

Зазначається, що ціни на проживання взимку іноді є вищими, ніж на гірськолижних курортах Європи. Тому за чотири ночі у готелі потрібно буде заплатити 20 тисяч гривень. Своєю чергою шале, де є одна спальня, коштуватиме 100-200 тисяч гривень.

Ціни за чотири ночі в Буковелі взимку. Фото: Главком

"До прикладу, у готелі "Radisson Blue Resort Bukovel 5 зірок" на новорічну ніч уже заброньовано майже всі апартаменти. На свята сюди можна заїхати мінімум на чотири дні. Коштує це 27 тис. грн за добу за покращений номер з балконом. Ціна люкса — близько 60 тис. грн", — йдеться у повідомленні.

Одні із найдорожчих апартаментів на курорті

Як відомо, на початку 2022 року президент України Володимир Зеленський зупинявся саме в цьому готелі. Також там проживав і олігарх Ігор Коломойський разом зі своїми рідними.

За інформацією Forbes, раніше готель Radisson Blue Resort Bukovel 5* належав олігарху Ігорю Коломойському.

Ціни на номер у готелі "Radisson Blue Resort Bukovel 5 зірок". Фото: Главком

"Номери у готелі ще є, з 29 грудня по 2 січня можу запропонувати номер покращеної комфортності з балконом за 86 939 грн зі сніданками. Потрібна повна передплата", — зауважила адміністраторка Radisson Blue Resort Bukovel 5* журналісту "Главкома".

Чи є вільні номери у готелях Буковеля зараз

Станом на початок грудня забронювати готель у Буковелі вже неможливо. Сотні помешкань та номер вже всі заброньовані.

Проте після закінчення святкування Нового року варіантів щодо житла в Буковелі стає одразу більше. За одну ніч можна віддати від 1,5 тис. до 15 тис. грн.

Нагадаємо, Новий рік в Буковелі можуть дозволити собі не всі, адже середні ціни на новорічний вікенд стартують від 20 000 грн за готельний номер. Однак є і бюджетні варіанти, щоправда вони не в самому Буковелі, а в сусідніх селах.