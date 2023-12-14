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Цены впечатляют — сколько стоит номер в любимой гостинице Коломойского в Буковеле

14 декабря 2023 08:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Цены впечатляют — сколько стоит номер в любимой гостинице Коломойского в Буковеле
Отдых в Буковеле. Иллюстративное фото: сайт "Вище неба"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Буковель является одним из самых популярных курортов Украины. Однако также он очень дорог, особенно во время зимнего периода.

Издание "Главком" рассказало, сколько необходимо денег, чтобы отдохнуть там во время зимних праздников.

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Цены в гостиницах в Буковеле

Отмечается, что цены на проживание зимой иногда выше, чем на горнолыжных курортах Европы. Поэтому за четыре ночи в гостинице нужно будет заплатить 20 тысяч гривен. В свою очередь шале, где есть одна спальня, будет стоить 100-200 тысяч гривен.

сколько стоит проживания в отеле в Буковеле
Цены за четыре ночи в Буковеле зимой. Фото: Главком

"К примеру, в отеле "Radisson Blue Resort Bukovel 5 звезд" на новогоднюю ночь уже забронированы почти все апартаменты. На праздники сюда можно заехать минимум на четыре дня. Стоит это 27 тыс. грн в сутки за улучшенный номер с балконом. Цена люкса — около 60 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Одни из самых дорогих апартаментов на курорте

Как известно, в начале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский останавливался именно в этой гостинице. Также там проживал и олигарх Игорь Коломойский вместе со своими родными.

По информации Forbes, ранее отель Radisson Blue Resort Bukovel 5* принадлежал олигарху Игорю Коломойскому.

сколько стоит проживания в отеле в Буковеле
Цены на номер в отеле "Radisson Blue Resort Bukovel 5 звезд". Фото: Главком

"Номера в отеле еще есть, с 29 декабря по 2 января могу предложить номер улучшенной комфортности с балконом за 86 939 грн с завтраками. Нужна полная предоплата", — отметила администратор Radisson Blue Resort Bukovel 5* журналисту "Главкома".

Есть ли свободные номера в отелях Буковеля сейчас

На начало декабря забронировать отель в Буковеле уже невозможно. Сотни квартир и номер уже все забронированы.

Однако после окончания празднования Нового года вариантов жилья в Буковеле становится сразу больше. За одну ночь можно отдать от 1,5 тыс. до 15 тыс. грн.

Напомним, Новый год в Буковеле могут позволить себе не все, ведь средние цены на новогодний уик-энд стартуют от 20 000 грн за гостиничный номер. Однако есть и бюджетные варианты, правда, они не в самом Буковеле, а в соседних селах.

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