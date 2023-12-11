Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Новий рік за 500 грн — найдешевші варіанти житла неподалік Буковеля arrow

Новий рік за 500 грн — найдешевші варіанти житла неподалік Буковеля

11 грудня 2023 06:12
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Дешеве житло в Буковелі - ціни на новорічну ніч
Бюджетне житло неподалік Буковеля. Фото: Booking
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Новий рік в Буковелі можуть дозволити собі не всі, адже середні ціни на новорічний вікенд стартують від 20 000 грн за готельний номер. Однак є і бюджетні варіанти, щоправда вони не в самому Буковелі, а в сусідніх селах. 

Яке житло пропонують неподалік Буковелю на новорічну ніч до 1000 грн — в підбірці Новини.LIVE. 

Читайте також:

Найдешевший номер на Новий рік 

Сайт Booking за ціною до 1000 грн не пропонує жодного варіанту житла в Буковелі на новорічну ніч. Однак автоматично пропонує варіанти неподалік, в населених пунктах Ясиня, Яремче, Кваси. 

найдешевше житло в Буковелі
Найдешевші варіанти житла біля Буковелю. Фото: Скриншот

Найдешевший варіант — кімната у будинку з господарями за 500 грн за новорічну ніч. Це село Ясиня в 9 км від Буковелю. Для тих, хто на машині, це взагалі не відстань. 

Житло за 500 грн
Номер в будинку за 500 грн на добу. Фото: Booking

За ці гроші ви отримаєте двомісний номер з одним ліжком. Також у вартість входить користування інтернетом та безплатний паркінг. Кухня та туалет розташовані в будинку для спільного користування. 

Кухня в будинку
Кухня в будинку за 500 грн на добу. Фото: Booking

Ще один із бюджетних варіантів — номер в хостелі вартістю 798 грн за новорічну ніч. Це місто Кваси, яке від Буковелю в 40 хв їзди на авто.

Це тримісний номер, на території є паркінг. За ці гроші ви отримаєте вид на гори, але ніякого комфорту. Мало хто святкує Новий рік саме у хостелі, адже такий вид житла призначений не для відпочинку, а для перепочинку від дороги.

Хостел неподалік Буковелю
Номер в хостелі. Фото: Booking

Нагадаємо, відпочинок у Буковелі, який ніколи не був дешевим курортом, цієї зими коштуватиме українцям кругленьку суму. І, виходячи з того, що у найдорожчих готелях залишилась обмежена кількість вільних номерів на Новий рік, попит на дорогий відпочинок на свята є. 

Новини.LIVE прослідкувало, як змінюються ціни ближче до Нового року. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

Актуальне по темі