Дешеве житло в Буковелі - ціни на новорічну ніч

Новий рік за 500 грн — найдешевші варіанти житла неподалік Буковеля
Новий рік в Буковелі можуть дозволити собі не всі, адже середні ціни на новорічний вікенд стартують від 20 000 грн за готельний номер. Однак є і бюджетні варіанти, щоправда вони не в самому Буковелі, а в сусідніх селах.
Яке житло пропонують неподалік Буковелю на новорічну ніч до 1000 грн — в підбірці Новини.LIVE.
Найдешевший номер на Новий рік
Сайт Booking за ціною до 1000 грн не пропонує жодного варіанту житла в Буковелі на новорічну ніч. Однак автоматично пропонує варіанти неподалік, в населених пунктах Ясиня, Яремче, Кваси.
Найдешевший варіант — кімната у будинку з господарями за 500 грн за новорічну ніч. Це село Ясиня в 9 км від Буковелю. Для тих, хто на машині, це взагалі не відстань.
За ці гроші ви отримаєте двомісний номер з одним ліжком. Також у вартість входить користування інтернетом та безплатний паркінг. Кухня та туалет розташовані в будинку для спільного користування.
Ще один із бюджетних варіантів — номер в хостелі вартістю 798 грн за новорічну ніч. Це місто Кваси, яке від Буковелю в 40 хв їзди на авто.
Це тримісний номер, на території є паркінг. За ці гроші ви отримаєте вид на гори, але ніякого комфорту. Мало хто святкує Новий рік саме у хостелі, адже такий вид житла призначений не для відпочинку, а для перепочинку від дороги.
Нагадаємо, відпочинок у Буковелі, який ніколи не був дешевим курортом, цієї зими коштуватиме українцям кругленьку суму. І, виходячи з того, що у найдорожчих готелях залишилась обмежена кількість вільних номерів на Новий рік, попит на дорогий відпочинок на свята є.
Новини.LIVE прослідкувало, як змінюються ціни ближче до Нового року.
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