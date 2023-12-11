Дешеве житло в Буковелі - ціни на новорічну ніч

Бюджетне житло неподалік Буковеля. Фото: Booking

Новий рік в Буковелі можуть дозволити собі не всі, адже середні ціни на новорічний вікенд стартують від 20 000 грн за готельний номер. Однак є і бюджетні варіанти, щоправда вони не в самому Буковелі, а в сусідніх селах.

Яке житло пропонують неподалік Буковелю на новорічну ніч до 1000 грн — в підбірці Новини.LIVE.

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Найдешевший номер на Новий рік

Сайт Booking за ціною до 1000 грн не пропонує жодного варіанту житла в Буковелі на новорічну ніч. Однак автоматично пропонує варіанти неподалік, в населених пунктах Ясиня, Яремче, Кваси.

Найдешевші варіанти житла біля Буковелю. Фото: Скриншот

Найдешевший варіант — кімната у будинку з господарями за 500 грн за новорічну ніч. Це село Ясиня в 9 км від Буковелю. Для тих, хто на машині, це взагалі не відстань.

Номер в будинку за 500 грн на добу. Фото: Booking

За ці гроші ви отримаєте двомісний номер з одним ліжком. Також у вартість входить користування інтернетом та безплатний паркінг. Кухня та туалет розташовані в будинку для спільного користування.

Кухня в будинку за 500 грн на добу. Фото: Booking

Ще один із бюджетних варіантів — номер в хостелі вартістю 798 грн за новорічну ніч. Це місто Кваси, яке від Буковелю в 40 хв їзди на авто.

Це тримісний номер, на території є паркінг. За ці гроші ви отримаєте вид на гори, але ніякого комфорту. Мало хто святкує Новий рік саме у хостелі, адже такий вид житла призначений не для відпочинку, а для перепочинку від дороги.

Номер в хостелі. Фото: Booking

Нагадаємо, відпочинок у Буковелі, який ніколи не був дешевим курортом, цієї зими коштуватиме українцям кругленьку суму. І, виходячи з того, що у найдорожчих готелях залишилась обмежена кількість вільних номерів на Новий рік, попит на дорогий відпочинок на свята є.

Новини.LIVE прослідкувало, як змінюються ціни ближче до Нового року.