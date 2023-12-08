Готелі в Буковелі - ціни на Новий Рік

Найдорожчий номер в Буковелі. Фото: Booking

Номери на новорічний вікенд в Буковелі розбирають як гарячі пиріжки. І в найдорожчих готелях вже залишилося кілька номерів, ціна на які за добу зросла на 7 тисяч гривень.

Такі дані Новини.LIVE взяло із сайту Booking.

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Ціна на новорічний вікенд в Буковелі

Вільні найдорожчі номери в Буковелі на новорічний вікенд, за даними сайту, є в готелі Mountain Residence Apartments & Chalet. Вдень 7 грудня ціна на відпочинок з 30 грудня по 2 січня вартувала 70 309 грн.

Ціна за номер на новорічний вікенд станом на 7 грудня. Фото: Скриншот

Вже наступного дня ці ж самі дати пропонують забронювати за 86 533 грн. Виходить, що за добу ціна зросла на 7 224 грн.

Ціна за номер на новорічний вікенд станом на 8 грудня. Фото: Скриншот

За ці гроші пропонують двомісний номер, але такі апартаменти можуть розмістити набагато більшу компанію, до 10 людей як мінімум. Однак від кількості гостей залежить ціна, яка може сягати і понад 90 тисяч гривень.

Ціни на номер, залежно від кількості гостей. Фото: Скриншот

За ці гроші пропонують просторий номер, сучасний ремонт, камін та власну кухню. Що цікаво, станом на 7 грудня у готелі було п’ять вільних номерів, а 8-го — вже сім пропозицій.

Власна кухня в номері. Фото: Booking.

Як виглядає найдорожчий номер. Фото: Booking.

Як ми писали раніше, відпочинок у Буковелі, який ніколи не був дешевим курортом, цієї зими обійдеться українцям у кругленьку суму. І, виходячи з того, що у найдорожчих готелях залишилась обмежена кількість вільних номерів на Новий рік, попит на дорогий відпочинок на свята є.