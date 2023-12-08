Отели в Буковеле - цены на Новый Год.

Самый дорогой номер в Буковеле. Фото: Booking

Номера на новогодний уикенд в Буковеле разбирают как горячие пирожки. И в самых дорогих гостиницах уже осталось несколько номеров, цена на которые за сутки выросла на 7 тысяч гривен.

Такие данные Новини.LIVE взяло с сайта Booking.

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Цена на новогодний уикенд в Буковеле

Самые дорогие номера в Буковеле на новогодний уикенд, по данным сайта, есть в отеле Mountain Residence Apartments & Chalet. Днем 7 декабря цена на отдых с 30 декабря по 2 января стоила 70 309 грн.

Цена за номер на новогодний уикенд по состоянию на 7 декабря. Фото: Скриншот

Уже на следующий день эти же даты предлагают забронировать за 86 533 грн. Выходит, что за сутки цена выросла на 7 224 грн.

Цена за номер на новогодний уикенд по состоянию на 8 декабря. Фото: Скриншот

За эти деньги предлагают двухместный номер, но такие апартаменты могут разместить гораздо более крупную компанию, до 10 человек как минимум. Однако от количества гостей зависит цена, которая может достичь более 90 тысяч гривен.

Цены на номер, в зависимости от количества гостей. Фото: Скриншот

За эти деньги предлагается просторный номер, современный ремонт, камин и собственная кухня. Что интересно, по состоянию на 7 декабря в отеле было пять свободных номеров, а 8-го — уже семь предложений.

Кухня в номере. Фото: Booking.

Как выглядит самый дорогой номер. Фото: Booking.

Как мы писали ранее, отдых в Буковеле, который никогда не был дешевым курортом, этой зимой обойдется украинцам в кругленькую сумму. И, исходя из того, что в самых дорогих гостиницах осталось ограниченное количество свободных номеров на Новый год, спрос на дорогой отдых на праздники есть.