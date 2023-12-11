Дешевое жилье в Буковеле - цены на новогоднюю ночь

Бюджетное жилье недалеко от Буковеля. Фото: Booking

Новый год в Буковеле могут позволить себе не все, ведь средние цены на новогодний уик-энд стартуют от 20 000 грн за гостиничный номер. Однако есть и бюджетные варианты, правда они не в самом Буковеле, а в соседних селах.

Какое жилье предлагают неподалеку от Буковеля на новогоднюю ночь до 1000 грн — в подборке Новини.LIVE.

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Самый дешевый номер на Новый год

Сайт Booking по цене до 1000 грн не предлагает ни одного варианта жилья в Буковеле на новогоднюю ночь. Однако автоматически предлагает варианты неподалеку, в населенных пунктах Ясиня, Яремче, Квасы.

Самые дешевые варианты жилья возле Буковеля. Фото: Скриншот

Самый дешевый вариант — комната в доме с хозяевами за 500 грн за новогоднюю ночь. Это село Ясиня в 9 км от Буковеля. Для тех, кто на машине, это вообще не расстояние.

Номер в комнате за 500 грн в сутки. Фото: Booking

За эти деньги вы получите двухместный номер с одной кроватью. Также в стоимость входит пользование интернетом и бесплатная парковка. Кухня и туалет расположены в доме для совместного использования.

Кухня в доме за 500 грн/сутки. Фото: Booking

Еще один из бюджетных вариантов — номер в хостеле стоимостью 798 грн за новогоднюю ночь. Это город Квасы, который от Буковеля в 40 мин езды на авто.

Это трехместный номер, на территории есть парковка. За эти деньги вы получите вид на горы, но никакого комфорта. Мало кто празднует Новый год именно в хостеле, ведь такой вид жилья предназначен не для отдыха, а для передышки в дороге.

Номер в хостеле. Фото: Booking

Напомним, отдых в Буковеле, никогда не являвшийся дешевым курортом, этой зимой обойдется украинцам в кругленькую сумму. И, исходя из того, что в самых дорогих гостиницах осталось ограниченное количество свободных номеров на Новый год, спрос на дорогой отдых на праздники есть.

Новости.LIVE проследило, как меняются цены ближе к Новому году.