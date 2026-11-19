Стела з цінами на АЗС Ukrnafta 19 листопада. Фото: Новини.LIVE

Вартість бензину та дизельного пального на українських заправках пішла вниз, тоді як автомобільний газ показує зворотний тренд. Різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозиціями в мережах АЗС сягає 7 гривень на літрі бензину та 7 гривень 70 копійок на дизпальному.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Скільки коштує бензин у різних мережах АЗС

Ціни на пальне в Україні почали знижуватися, однак розрив між вартістю літра бензину на різних заправках становить 7 гривень.

Як змінювалися ціни на пальне в Україні впродовж останніх місяців. Фото: Мінфін

Найдоступніший бензин продають на "Укрнафті", а найдорожчий — у мережі SOCAR.

Актуальна вартість літра бензину на АЗС:

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"Укрнафта" — 84 гривні 90 копійок;

БРСМ — 85 гривень 85 копійок;

WOG — 89 гривень 90 копійок;

ОККО — 89 гривень 90 копійок;

SOCAR — 91 гривня 90 копійок.

Стела з цінами на пальне на АЗС WOG. Фото: Новини.LIVE

Вартість дизельного пального

У сегменті дизпального різниця між крайніми цінами ще помітніша і дорівнює 7 гривням 70 копійкам за літр. Найдешевше заправити дизельне авто можна на "БРСМ-нафті", тоді як найвищий цінник утримує SOCAR.

Актуальна вартість літра дизеля на АЗС:

"БРСМ-нафта" — 98 гривень 30 копійок;

"Укрнафта" — 99 гривень 90 копійок;

WOG — 103 гривні 90 копійок;

ОККО — 103 гривні 90 копійок;

SOCAR — 106 гривень.

Стела з цінами на АЗС "ОККО" 19 листопада. Фото: Новини.LIVE

Ціни на автомобільний газ

На противагу бензину й дизелю, автомобільний газ навпаки почав дорожчати. Найнижчу ціну на цей вид пального зафіксовано на заправках "БРСМ-нафта", а найвищу — у мережі ОККО.

Вартість палива на АЗС UKRNAFTA. Фото: Новини.LIVE

Актуальна вартість літра автогазу на АЗС:

"БРСМ-нафта" — 59 гривень 64 копійки;

"Укрнафта" — 61 гривня 90 копійок;

WOG — 63 гривні 50 копійок;

SOCAR — 63 гривні 90 копійок;

ОККО — 64 гривні 90 копійок.

Новини.LIVE повідомляли, що прем'єр-міністр Сергій Корецький уже пояснював, чому пальне на українських АЗС дешевшає із затримкою. Щоб цінники оновилися, ринку потрібен час. Мережі мають спершу розпродати старі запаси й завезти нові партії, куплені за нижчими світовими цінами.

Нещодавно журналісти перевірили справжню витрату пального дев'яти популярних компактних моделей, вивчивши понад мільйон записів Єврокомісії з бортових систем машин за 2021–2023 роки. Підзарядні гібриди до цього списку не потрапили, бо їхні показники надто залежать від того, як часто власник заряджає батарею.