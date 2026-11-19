Табло с ценами на АЗС Ukrnafta 19 ноября. Фото: Новини.LIVE

Стоимость бензина и дизельного топлива на украинских заправках снизилась, в то время как цены на автомобильный газ демонстрируют обратную тенденцию. Разница между самыми дешевыми и самыми дорогими предложениями в сетях АЗС достигает 7 гривен за литр бензина и 7 гривен 70 копеек за литр дизельного топлива.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Сколько стоит бензин в разных сетях АЗС

Цены на топливо в Украине начали снижаться, однако разница между стоимостью литра бензина на разных заправках составляет 7 гривен.

Как менялись цены на топливо в Украине в течение последних месяцев. Фото: Минфин

Самый доступный бензин продают на "Укрнафте", а самый дорогой — в сети SOCAR.

Актуальная стоимость литра бензина на АЗС:

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"Укрнафта" — 84 гривны 90 копеек;

БРСМ — 85 гривен 85 копеек;

WOG — 89 гривен 90 копеек;

ОККО — 89 гривен 90 копеек;

SOCAR — 91 гривна 90 копеек.

Стела с ценами на топливо на АЗС WOG. Фото: Новини.LIVE

Стоимость дизельного топлива

В сегменте дизельного топлива разница между крайними ценами ещё более заметна и составляет 7 гривен 70 копеек за литр. Дешевле всего заправить дизельный автомобиль можно на "БРСМ-нефти", тогда как самый высокий ценник у SOCAR.

Актуальная стоимость литра дизельного топлива на АЗС:

«БРСМ-нефть» — 98 гривен 30 копеек;

«Укрнафта» — 99 гривен 90 копеек;

WOG — 103 гривны 90 копеек;

ОККО — 103 гривны 90 копеек;

SOCAR — 106 гривен.

Табло с ценами на АЗС «ОККО» 19 ноября. Фото: Новини.LIVE

Цены на автомобильный газ

В отличие от бензина и дизеля, автомобильный газ, напротив, начал дорожать. Самая низкая цена на этот вид топлива зафиксирована на заправках "БРСМ-нафта", а самая высокая — в сети ОККО.

Стоимость топлива на АЗС UKRNAFTA. Фото: Новини.LIVE

Актуальная стоимость литра автогаза на АЗС:

"БРСМ-нафта" — 59 гривен 64 копейки;

"Укрнафта" — 61 гривна 90 копеек;

WOG — 63 гривны 50 копеек;

SOCAR — 63 гривны 90 копеек;

ОККО — 64 гривны 90 копеек.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Сергей Корецкий уже объяснял, почему топливо на украинских АЗС дешевеет с задержкой. Чтобы ценники обновились, рынку нужно время. Сетям сначала нужно распродать старые запасы и завезти новые партии, купленные по более низким мировым ценам.

Недавно журналисты проверили реальный расход топлива девяти популярных компактных моделей, изучив более миллиона записей Еврокомиссии из бортовых систем автомобилей за 2021–2023 годы. Подзаряжаемые гибриды в этот список не попали, поскольку их показатели слишком сильно зависят от того, как часто владелец заряжает аккумулятор.