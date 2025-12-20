Відео
Головна Новини дня Цимбалюк поділився, що змінилося в його житті після шоу Холостяк

Цимбалюк поділився, що змінилося в його житті після шоу Холостяк

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 12:16
Цимбалюк розповів про зміни в житті після участі в шоу Холостяк
Тарас Цимбалюк. Фото: кадр з відео

Український актор та учасник шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк розповів, як змінилося його життя після зйомок. Зокрема, він пожартував, що його почали менше впізнавати.

Про це Тарас Цимбалюк розповів у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік в рамках підготовку до спецефіру "Танці з зірками: Рух до життя".

Реклама
Читайте також:

Життя Цимбалюка після проєкту "Холостяк"

Цимбалюк зауважив, що після "Холостяка" його життя змінилося. Він добре почуває себе у цьому статусі. 

Актор пожартував, чи стало більше впізнаваності або хейту:

"Трошки менше почали впізнавати".

За його словами, він позитивно реагує на всі коментарі, які зʼявляються у соціальних мережах після шоу.

Крім того, Цимбалюк жартома розповів, як знімальній групі вдалося сховатися під час зйомок, аби їх не побачили. 

"Нам пізніше показали і ми замовили 48 штук таких плащів-невидимок. Вони дуже класно працюють і вони зеркальні. Тому коли ми ходили з учасницями в центрі на Майдані на демонстрацію, відвідували мерію, нас ніхто не бачив", — зазначив він.

Спецефір  "Танці з зірками: Рух до життя"

Цимблаюк наголосив, що йому приємно знати, що дуже велика аудиторія чекає на спецефір "Танці з зірками: Рух до життя". За його словами, це буде справжнє свято.

Зазначимо, що премʼєра шоу буде 28 грудня о 20:00 на "1+1 Україна". Глядачів закликають підтримати збір на прицільну евакуацію поранених захисників, що рятує життя та дає шанс на повноцінне відновлення. Приєднатися до збору можна за посиланням.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, чим закінчився 10 випуск "Холостяка-14". У ньому Цимбалюк знайомив учасниць шоу зі своєю сімʼєю.

Раніше учасниця "Холостяка" Ірина Кулешина після прощання із Цимбалюком поскаржилася на монтаж.

Олена Халік - Головна редакторка
