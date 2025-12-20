Цимбалюк розповів про зміни в житті після участі в шоу Холостяк

Тарас Цимбалюк. Фото: кадр з відео

Український актор та учасник шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк розповів, як змінилося його життя після зйомок. Зокрема, він пожартував, що його почали менше впізнавати.

Про це Тарас Цимбалюк розповів у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік в рамках підготовку до спецефіру "Танці з зірками: Рух до життя".

Життя Цимбалюка після проєкту "Холостяк"

Цимбалюк зауважив, що після "Холостяка" його життя змінилося. Він добре почуває себе у цьому статусі.

Актор пожартував, чи стало більше впізнаваності або хейту:

"Трошки менше почали впізнавати".

За його словами, він позитивно реагує на всі коментарі, які зʼявляються у соціальних мережах після шоу.

Крім того, Цимбалюк жартома розповів, як знімальній групі вдалося сховатися під час зйомок, аби їх не побачили.

"Нам пізніше показали і ми замовили 48 штук таких плащів-невидимок. Вони дуже класно працюють і вони зеркальні. Тому коли ми ходили з учасницями в центрі на Майдані на демонстрацію, відвідували мерію, нас ніхто не бачив", — зазначив він.

Спецефір "Танці з зірками: Рух до життя"

Цимблаюк наголосив, що йому приємно знати, що дуже велика аудиторія чекає на спецефір "Танці з зірками: Рух до життя". За його словами, це буде справжнє свято.

Зазначимо, що премʼєра шоу буде 28 грудня о 20:00 на "1+1 Україна". Глядачів закликають підтримати збір на прицільну евакуацію поранених захисників, що рятує життя та дає шанс на повноцінне відновлення. Приєднатися до збору можна за посиланням.

