Главная Новости дня Цимбалюк поделился, что изменилось в его жизни после шоу Холостяк

Цимбалюк поделился, что изменилось в его жизни после шоу Холостяк

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 12:16
Цимбалюк рассказал об изменениях в жизни после участия в шоу Холостяк
Тарас Цимбалюк. Фото: кадр из видео

Украинский актер и участник шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк рассказал, как изменилась его жизнь после съемок. В частности, он пошутил, что его стали меньше узнавать.

Об этом Тарас Цымбалюк рассказал в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик в рамках подготовки к спецэфиру "Танцы со звездами: Движение к жизни".

Читайте также:

Жизнь Цымбалюка после проекта "Холостяк"

Цимбалюк отметил, что после "Холостяка" его жизнь изменилась. Он хорошо чувствует себя в этом статусе.

Актер пошутил, стало ли больше узнаваемости или хейта:

"Немножко меньше начали узнавать".

По его словам, он положительно реагирует на все комментарии, которые появляются в социальных сетях после шоу.

Кроме того, Цимбалюк в шутку рассказал, как съемочной группе удалось спрятаться во время съемок, чтобы их не увидели.

"Нам позже показали и мы заказали 48 штук таких плащей-невидимок. Они очень классно работают и они зеркальные. Поэтому когда мы ходили с участницами в центре на Майдане на демонстрацию, посещали мэрию, нас никто не видел", — отметил он.

Спецэфир "Танцы со звездами: Движение к жизни"

Цимблаюк отметил, что ему приятно знать, что очень большая аудитория ждет спецэфир "Танцы со звездами: Движение к жизни". По его словам, это будет настоящий праздник.

Отметим, что премьера шоу будет 28 декабря в 20:00 на "1+1 Украина". Зрителей призывают поддержать сбор на прицельную эвакуацию раненых защитников, которая спасает жизни и дает шанс на полноценное восстановление. Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, чем закончился 10 выпуск "Холостяка-14". В нем Цимбалюк знакомил участниц шоу со своей семьей.

Ранее участница "Холостяка" Ирина Кулешина после прощания с Цымбалюком пожаловалась на монтаж.

Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
