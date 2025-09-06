Відео
Головна Новини дня Це терористичні акти — Гетманцев про вбивство Парубія

Це терористичні акти — Гетманцев про вбивство Парубія

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 17:22
Гетманцев прокоментував вбивство Андрія Парубія
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Гетманцев/Facebook

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував нещодавнє вбивство ексголови Верховної Ради України Андрія Парубія. Він зазначив, що вбивства в тилу — це терористичні акти.

Про це Гетманцев сказав у інтервʼю Новини.LIVE.

Читайте також:

Гетманцев про вбивство Парубія

Гетманцев зазначив, що вбивства в тилу — це терористичні акти, які змушують замислитись про гарантування державою безпеки всередині країни.

"Я був знайомий особисто. Я знаю, що це абсолютно людина, яка мислила патріотично. Це патріот. Я відчув безперечно шок. Як відчувають шок, коли чують новини про смерті людей на вулицях мирних міст.

Ми звикли, на жаль, у нас виробився певний імунітет про новини з фронту, про смерті на фронті, люди вмирають щодня. Але смерті в тилу і такі зухвалі вбивства, такі терористичні акти — вони безперечно шокують самі по собі. Вони змушують замислитися над виконанням держави її основної функції щодо безпеки людей всередині країни. Це дуже важлива річ", — прокоментував смерть Парубія Гетманцев.

Голова фінансового комітету ВР зазначив, що запит на порядок зараз звучить особливо гучно.

"Ми розуміємо історичні приклади, коли після війни й в ході війни ситуація з організованою злочинністю, побутовою злочинністю значно погіршилася. І можна спрогнозувати, що це трапиться. І що вже трапилося, і що трапляється це й у нас. І те, що передусім силовики та держава в цілому повинна жорстко реагувати на такого роду події. Держава має навести порядок", — наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, що у суботу, 30 серпня, у Львові вбили колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія.

Згодом стало відомо, що підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія 2 вересня обрали запобіжний захід.

вбивство стрілянина Данило Гетманцев розслідування Андрій Парубій
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
