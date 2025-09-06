Видео
Главная Новости дня Это террористические акты — Гетманцев об убийстве Парубия

Это террористические акты — Гетманцев об убийстве Парубия

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 17:22
Гетманцев прокомментировал убийство Андрея Парубия
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Гетманцев/Facebook

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал недавнее убийство экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Он отметил, что убийства в тылу — это террористические акты.

Об этом Гетманцев сказал в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Гетманцев об убийстве Парубия

Гетманцев отметил, что убийства в тылу — это террористические акты, которые заставляют задуматься об обеспечении государством безопасности внутри страны.

"Я был знаком лично. Я знаю, что это абсолютно человек, который мыслил патриотически. Это патриот. Я почувствовал бесспорно шок. Как испытывают шок, когда слышат новости о смерти людей на улицах мирных городов.

Мы привыкли, к сожалению, у нас выработался определенный иммунитет о новостях с фронта, о смерти на фронте, люди умирают каждый день. Но смерти в тылу и такие дерзкие убийства, такие террористические акты — они бесспорно шокируют сами по себе. Они заставляют задуматься над выполнением государства его основной функции по безопасности людей внутри страны. Это очень важная вещь", — прокомментировал смерть Парубия Гетманцев.

Глава финансового комитета ВР отметил, что запрос на порядок сейчас звучит особенно громко.

"Мы понимаем исторические примеры, когда после войны и в ходе войны ситуация с организованной преступностью, бытовой преступностью значительно ухудшилась. И можно спрогнозировать, что это случится. И что уже случилось, и что случается это и у нас. И то, что прежде всего силовики и государство в целом должно жестко реагировать на такого рода события. Государство должно навести порядок", — подчеркнул Гетманцев.

Напомним, что в субботу, 30 августа, во Львове убили бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

Впоследствии стало известно, что подозреваемому в убийстве Андрея Парубия 2 сентября избрали меру пресечения.

убийство стрельба Даниил Гетманцев расследование Андрей Парубий
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
