Це свідома моя позиція: Лубінець про рукостискання з омбудсменкою РФ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що його рукостискання з російською омбудсменкою було свідомим кроком у межах роботи з повернення українців із полону. За його словами, така форма комунікації є частиною механізму захисту прав громадян України. Він наголосив, що результати таких контактів уже бачить суспільство.

Про це омбудсман Дмитро Лубінець сказав під час пресконференції у середу, 1 липня, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Лубінець пояснив рукостискання з омбудсменкою РФ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував публічну увагу до його рукостискання з російською омбудсменкою, заявивши, що це було свідоме рішення в межах робочого процесу. За його словами, така взаємодія є частиною механізму, який дозволяє впливати на процес повернення українців із російського полону.

Омбудсман наголосив, що подібні публічні дії мають конкретну мету та результативність у питанні обміну.

"Я сьогодні вчергове публічно хочу сказати, що це була свідома моя позиція. Вона була направлена на те, щоб українське суспільство бачило, що існує механізм додаткового захисту прав громадян України через спілкування між мною і Лантратовою", — пояснив Лубінець.

Він зазначив, що зустрічі з російською стороною відбуваються не формально, а прив’язані до конкретних результатів, зокрема щодо повернення військовополонених і цивільних.

"Кожна моя публічна зустріч із Лантратовою буде тоді, коли будуть результати від таких перемовин. І ми вже маємо два такі приклади — обидві зустрічі були пов’язані з поверненням військовополонених і цивільних", — додав омбудсман.

Лубінець також підкреслив, що рівень комунікації з російською уповноваженою, на його думку, є кращим, ніж із попереднім представником РФ, і відбувається практично щодня.

"Зараз, у порівнянні з попередньою уповноваженою Російської Федерації, я публічно підтверджую, що рівень комунікації набагато кращий. Практично щоденно відбуваються консультації і перемовини, які дають позитивні результати, які бачить українське суспільство", — сказав він.

Водночас омбудсман наголосив, що прямі перемовини, на його думку, залишаються ключовим інструментом для досягнення результату у питаннях обміну.

Окремо він підкреслив роль міжнародних партнерів у процесі повернення українців, зазначивши, що Україна отримує підтримку від США та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Також Лубінець зауважив, що до роботи залучені різні державні органи, а питання повернення громадян залишається пріоритетним на найвищому рівні, включно з президентом України та Офісом глави держави.

"Повернення наших громадян — військовополонених, цивільних, заручників і українських дітей — це питання номер один для всіх органів влади України", — підсумував омбудсман.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Лубінець повідомив, що під час обміну військовополоненими провів зустріч із російською омбудсманкою Яною Лантратовою. Сторони обговорили питання військовополонених і зниклих безвісти, а також продовження взаємних відвідувань утримуваних осіб. Також було домовлено про обмін списками та подальшу перевірку даних щодо можливого перебування людей у полоні РФ.

Новини.LIVE також писали, що Україна повернула з російського полону ще сімох цивільних громадян, яких окупанти незаконно утримували з 2022 року. Усі звільнені були затримані на тимчасово окупованих територіях у різних регіонах України, зокрема в Маріуполі, Київській, Харківській, Запорізькій та Луганській областях. Серед них також є доброволець бригади "Ангели Тайри", якого раніше затримали разом із парамедикинею Тайрою.