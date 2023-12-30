Троє екснардепів втекли з України — як їм це вдалося

Українські екснардепи Сергій та Олександр Кацуби. Фото: соцмережі депутатів

Троє колишніх народних депутатів покинули Україну за допомогою системи "Шлях". Вони виїхали з держави під виглядом волонтерів, які їдуть за гуманітарною допомогою. Хтось із них використав підроблені документи, а хтось обдурив волонтерів, щоб втікти з України.

Про це повідомляє NGL.media.

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Що відомо про виїзд за кордон екснардепа Сергія Кацуби

У липні минулого року на українсько-польському кордоні авто марки Mercedes-Benz перетнуло пункт пропуску "Угринів". Стало відомо, що в автівки був номерний знак КІ0001РІ, подібні комбінації цифр на авто використовує родина Кацуб. Сергій та Олександр Кацуби по черзі були керівниками "Нафтогазу України", а Сергій Кацуба у минулому нардеп від "Партії регіонів". Обоє чоловіків були причетні до розкрадання у "Нафтозані", у тому числі – через сумнозвісну схему з "вишками Бойка".

"Тієї середи на Mercedes-Benz GLE 350D з України виїхав старший брат Сергій Кацуба. На Батьківщину, за даними NGL.media, він так і не повернувся. Виїхати 44-річному екснардепу вдалося завдяки тому, що двома тижнями раніше Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури внесло його персональні дані до системи "Шлях" як водія-перевізника гуманітарних вантажів", — вказали у виданні.

Дозвіл на виїзд Кацуба отримав від київської приватної комерційної компанії — ТОВ "Мікс Тревел Групп ЛТД". Цього року директора компанії "Мікс Тревел" Сергія Бойка засудили до п'яти років умовно сприяння виїзду ухилянтів за кордон. Клієнтів для надання послуг працівники компанії підшуковували як особисто, так і через інтернет. Вони публікували оголошення про "надання консультацій та юридичного супроводу для отримання офіційного дозволу на виїзд".

За допомогою таких дозволів чоловіків вносили до системи "Шлях" як волонтерів. Як вказано у виданні, за свої послуги компанія отримувала від 1,5 тисячі до понад 4 тисяч доларів.

Наразі невідомо, де саме перебуває Сергій Кацуба. У своїх соцмережах протягом вже двох років, ексдепутат не публікує жодних дописів.

Втеча депутата Третьякова з України

Колишній, 53-річний депутат Олександр Третьяков чотири рази обирався до Верховної Ради від "Нашої України" та "Блоку Петра Порошенка".

Навесні 2022 року нардеп активно поширював інформацію про те, що завозить з-за кордону автомобілі для ЗСУ, допомагає воїнам доставляти бронежилети, шоломи та рації. Згодом його активність у соцмережах стала іншою. У своїх дописах він переважно вітав українців зі святами та репостив новини.

Однак восени журналіст "Української правди" Михайло Ткач поширив фото, на якому було видно, як Третьяков йде однією з вулиць у Парижі.

Екснардеп Олександр Третьяков. Фото: Facebook Третьякова

"За даними джерела NGL.media у Державній прикордонній службі, Олександр Третьяков покинув Україну ще 19 квітня 2022 року. У відповідь на запит Укртрансбезпека повідомила, що до системи "Шлях" його внесла Львівська обласна військова адміністрація. Проте у самій ЛОВА протягом цього року нам цей факт двічі заперечували і знайшли необхідні документи лише з третьої спроби", — додали у виданні.

"Народна самооборона Львівщини" звернулась до ЛОВА з проханням допомогти депутату покинути Україну. Це відома громадська організація, яка допомагає військовим ще з 2014 року. Голова "Народної самооборони Львівщини" Артем Хмиз заявив, що Третьяков сам звернувся до організації по допомогу з перевезенням вантажу для ЗСУ.

Олександр Третьяков на Єлисейських полях у Парижі. Фото: Михайло Ткач

"Він сказав, що має контакти, завезе засоби захисту, які будуть передані нашим військовослужбовцям. Попросив, що треба допомогти йому з тим виїздом, він має їхати, чи можемо ми допомогти. Ну, звичайно, що ми дивимося на ситуацію людей", — вказав Хмиз.

Також голова організації зазначив, депутат надурив волонтерів та не повернувся до України.

"Я з ним спілкувався. Я йому пояснив, що він створив проблеми цим своїм виїздом і нашій організації, яка раніше не мала таких проблем, і що його статус не дозволяв би йому такого робити. На що він мені сказав, що і далі робить хороші речі, просто згідно з певними обставинами сімейного характеру та певними проблемами зі здоров’ям йому саме зараз там необхідно бути. Але він обов’язково повернеться і готовий пояснити свою позицію і журналістам, і органам влади, і всім", — додав Артем Хмиз.

У коментарі для видання нардеп зазначив, що давно проживає за межами України. Він нібито повернувся на місяць в державу у березні і виїхав у квітні. За його словами, він "допомагав, допомагає і допомагатиме далі Україні незалежно від того, де він живе".

Як нардеп Зац покинув Україну

З моменту повномасштабної війни волонтером також став і екснардеп-регіонал Олександр Зац. Стало відомо, що у червні 2022 року Херсонська ОВА двічі вносила його до системи "Шлях" як волонтера. Наприкінці місяця Зац вже покинув Україну без повернення. Зазначається, що кордон він перетинав через пункт пропуску "Лужанка" та виїхав в Угорщину.

Наразі Зац обіймає посаду голови Федерації настільного тенісу України. Він у серпні 2022 року брав участь у конгресі Європейського союзу настільного тенісу, який відбувся у Мюнхені.

Екснардеп Олександр Зац (перший ліворуч) у Кракові. Фото соцмережі

Як не дивно, у соцмережах Зац не надто активний. Однак, те, що він перебуває за кордону, стало зрозуміло завдяки його перебуванню на змаганнях у Берліні, у березні 2023 року. Вже у червні цього року він також був присутній на змаганнях з тенісу у Кракові.

"Допомогла виїхати 47-річному Олександру Зацу громадська організація "Українська націонал-патріотична молодь" зі Львова. Саме ця організація двічі надсилала Херсонській ОВА звернення з проханням надати йому дозвіл на перетин кордону. В телефонних розмовах з NGL.media її голова Петро Рапіта згадав про співпрацю з Зацом лише з другої спроби. За його словами, той справді виїхав від них, але нібито повертався і привозив якісь тактичні речі для військових", — написали у виданні.

Нагадаємо, екстелеведучий 24 каналу Олексій Печій покинув Україну. Своє рішення залишитися в Європі він прокоментував відсутністю в Україні "горизонтальної комунікації з західним суспільством", запевнивши, що займатиметься "інформаційною боротьбою за Україну".

Додамо, колишній голова політфракції "Партії регіонів" Олександр Єфремов покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ. В Україні йому оголосили підозру у державній зраді.