Трое экс-нардепов сбежали из Украины — как им это удалось

Украинские экс-нардепы Сергей и Александр Кацубы. Фото: соцсети депутатов

Трое бывших народных депутатов покинули Украину с помощью системы "Шлях". Они уехали из государства под видом волонтеров, которые едут за гуманитарной помощью. Кто-то из них использовал поддельные документы, а кто-то обманул волонтеров, чтобы бежать из Украины.

Об этом сообщает NGL.media.

Читайте также:

Что известно о выезде за границу экс-нардепа Сергея Кацубы

В июле прошлого года на украинско-польской границе авто марки Mercedes-Benz пересекло пункт пропуска "Угринов". Стало известно, что у автомобиля был номерной знак КИ0001РИ, подобные комбинации цифр на авто использует семья Кацуб. Сергей и Александр Кацубы поочередно являлись руководителями "Нафтогаза Украины", а Сергей Кацуба в прошлом нардеп от "Партии регионов". Оба мужчины были причастны к хищению в "Нафтозане", в том числе — из-за печально известной схемы с "вышками Бойко".

"В среду на Mercedes-Benz GLE 350D из Украины выехал старший брат Сергей Кацуба. На Родину, по данным NGL.media, он так и не вернулся. Выехать 44-летнему экс-нардепу удалось благодаря тому, что двумя неделями ранее Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры внесло его персональные данные в систему "Шлях" как водителя-перевозчика гуманитарных грузов", — указали в издании.

Разрешение на выезд Кацуба получил от киевской частной коммерческой компании — ООО "Микс Тревел Групп ЛТД". В этом году директора компании "Микс Тревел" Сергея Бойко приговорили к пяти годам условно за содействие выезду уклонистов за границу. Клиентов для предоставления услуг сотрудники компании подыскивали как лично, так и через Интернет. Они публиковали объявления о "предоставлении консультаций и юридического сопровождения для получения официального разрешения на выезд".

С помощью таких разрешений мужчин вносили в систему "Шлях" в качестве волонтеров. Как указано в издании, за свои услуги компания получала от 1,5 тысячи до более 4 тысяч долларов.

Пока неизвестно, где именно находится Сергей Кацуба. В своих соцсетях уже два года, экс-депутат не публикует никаких сообщений.

Бегство депутата Третьякова из Украины

Бывший, 53-летний депутат Александр Третьяков четырежды избирался в Верховную Раду от "Нашей Украины" и "Блока Петра Порошенко".

Весной 2022 года нардеп активно распространял информацию о том, что завозит из-за границы автомобили для ВСУ, помогает воинам доставлять бронежилеты, шлемы и рации. Впоследствии его активность в соцсетях стала другой. В своих сообщениях он поздравлял украинцев с праздниками и репостил новости.

Однако осенью журналист Украинской правды Михаил Ткач распространил фото, на котором было видно, как Третьяков идет по одной из улиц в Париже.

Экс-нардеп Александр Третьяков. Фото: Facebook Третьякова

"По данным источника NGL.media в Государственной пограничной службе, Александр Третьяков покинул Украину еще 19 апреля 2022 года. В ответ на запрос Укртрансбезопасность сообщила, что в систему "Шлях" его внесла Львовская областная военная администрация. Однако в самой ЛОВА в течение этого года нам этот факт дважды отрицали и нашли необходимые документы только с третьей попытки", — добавили в издании.

"Народная самооборона Львовщины" обратилась к ЛОВА с просьбой помочь депутату покинуть Украину. Это известная общественная организация, помогающая военным еще с 2014 года. Глава "Народной самообороны Львовщины" Артем Хмыз заявил, что Третьяков сам обратился в организацию за помощью с перевозкой груза для ВСУ.

Александр Третьяков на Елисейских полях в Париже. Фото: Михаил Ткач

"Он сказал, что имеет контакты, завезет средства защиты, которые будут переданы нашим военнослужащим. Попросил, что нужно помочь ему с тем выездом, он должен ехать, можем ли мы помочь. Ну, конечно, что мы смотрим на ситуацию людей", — указал Хмыз.

Также председатель организации отметил, депутат обманул волонтеров и не вернулся в Украину.

"Я с ним общался. Я ему объяснил, что он создал проблемы этим своим выездом и нашей организации, которая раньше не имела таких проблем, и что его статус не позволял бы ему такого делать. На что он мне сказал, что и дальше делает хорошие дела. Кстати, просто согласно определенным обстоятельствам семейного характера и определенным проблемам со здоровьем ему именно сейчас там необходимо быть. Но он обязательно вернется и готов объяснить свою позицию и журналистам, и органам власти, и всем", — добавил Артем Хмыз.

В комментарии для издания нардеп отметил, что давно проживает вне Украины. Он якобы вернулся на месяц в государство в марте и уехал в апреле. По его словам, он "помогал, помогает и будет помогать дальше Украине вне зависимости от того, где он живет".

Как нардеп Зац покинул Украину

С момента полномасштабной войны волонтером стал и экс-нардеп-регионал Александр Зац. Стало известно, что в июне 2022 года Херсонская ОВА дважды вносила его в систему "Шлях" в качестве волонтера. В конце месяца Зац уже покинул Украину без возвращения. Отмечается, что границу он пересекал через пункт пропуска "Лужанка" и выехала в Венгрию.

В настоящее время Зац занимает должность главы Федерации настольного тенниса Украины. Он в августе 2022 года участвовал в состоявшемся в Мюнхене конгрессе Европейского союза настольного тенниса.

Экс-нардеп Александр Зац (первый слева) в Кракове. Фото соцсети

Как ни странно, в соцсетях Зац не слишком активен. Однако то, что он находится за границей, стало понятно благодаря его пребыванию на соревнованиях в Берлине в марте 2023 года. Уже в июне этого года он также присутствовал на соревнованиях по теннису в Кракове.

"Помогла уехать 47-летнему Александру Зацу общественная организация "Украинская национал-патриотическая молодежь" из Львова. Именно эта организация дважды присылала Херсонской ОВА обращение с просьбой предоставить ему разрешение на пересечение границы. В телефонных разговорах с NGL.media ее глава Петр Рапита вспомнил о сотрудничество с Зацем только со второй попытки. По его словам, тот действительно уехал от них, но якобы возвращался и привозил какие-то тактические вещи для военных", — написали в издании.

Напомним, экс-телеведущий 24 канала Алексей Печий покинул Украину. Свое решение остаться в Европе он прокомментировал отсутствием в Украине "горизонтальной коммуникации с западным обществом", заверив, что будет заниматься "информационной борьбой за Украину".

Добавим, бывший глава политфракции "Партия регионов" Александр Ефремов покинул Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В Украине ему объявили подозрение в государственной измене.