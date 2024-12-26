В Укренерго проінформували щодо стану енергосистеми

Відновлення обладнання. Ілюстративне фото: ДТЕК

В енергосистемі України у четвер, 26 грудня, фіксують дефіцит потужності внаслідок російських масованих атак. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Ситуація в енергосистемі 26 грудня

"Тривають аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах після масованої ракетно-дронової атаки попередньої доби", — йдеться у повідомленні.

Наразі енергосистема продовжує відновлюватись вже після 13 масованих атак росіян від початку року, тому зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії. Українців закликали не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Сьогодні графіки відключень для побутових споживачів застосовуються з 08:00 до 21:00. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, внаслідок ворожих атак на Харківщині без теплопостачання залишилися понад 500 тисяч абонентів.

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, відключення електроенергії триватимуть 5-7 днів.