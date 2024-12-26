В Укрэнерго проинформировали о состоянии энергосистемы

Идет восстановление энергосистемы — в Укрэнерго дали прогноз
В энергосистеме Украины в четверг, 26 декабря, фиксируют дефицит мощности в результате российских массированных атак. Энергетики производят аварийно-восстановительные работы на объектах.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Ситуация в энергосистеме 26 декабря
"Продолжаются аварийно-восстановительные работы на энергообъектах после массированной ракетно-дроновой атаки предыдущих суток", — говорится в сообщении.
В настоящее время энергосистема продолжает восстанавливаться уже после 13 массированных атак россиян с начала года, поэтому сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии. Украинцев призывали не включать одновременно несколько мощных электроприборов.
Сегодня графики отключений для бытовых потребителей используются с 8:00 до 21:00. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оборудование.
Напомним, в результате вражеских атак на Харьковщине без теплоснабжения остались более 500 тысяч абонентов.
По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, отключение электроэнергии будет продолжаться 5-7 дней.
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