В Укрэнерго проинформировали о состоянии энергосистемы

Восстановление оборудования Иллюстративное фото: ДТЭК

В энергосистеме Украины в четверг, 26 декабря, фиксируют дефицит мощности в результате российских массированных атак. Энергетики производят аварийно-восстановительные работы на объектах.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Ситуация в энергосистеме 26 декабря

"Продолжаются аварийно-восстановительные работы на энергообъектах после массированной ракетно-дроновой атаки предыдущих суток", — говорится в сообщении.

В настоящее время энергосистема продолжает восстанавливаться уже после 13 массированных атак россиян с начала года, поэтому сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии. Украинцев призывали не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Сегодня графики отключений для бытовых потребителей используются с 8:00 до 21:00. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оборудование.

Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, в результате вражеских атак на Харьковщине без теплоснабжения остались более 500 тысяч абонентов.

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, отключение электроэнергии будет продолжаться 5-7 дней.