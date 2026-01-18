Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Тричі втіків з частини — на Полтавщині засудили офіцера за СЗЧ

Тричі втіків з частини — на Полтавщині засудили офіцера за СЗЧ

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 00:33
П’ять років за ґратами — на Полтавщині засудили офіцера-втікача
Боєць ЗСУ у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

Офіцер Збройних сил проведе декілька років у в'язниці за трикратне залишення служби. Мобілізований командир систематично ігнорував накази та місяцями переховувався від правоохоронців на півдні країни.

Про суворе рішення суду стало відомо з вироку, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Серійне дезертирство — як командир став фігурантом кримінальної справи

Обвинувачений мав офіцерське звання і служив у різних підрозділах. Проте дисципліна не стала його пріоритетом. Перший випадок СЗЧ стався у грудні 2024 року. Тоді чоловік просто не з'явився на службу без поважних причин. Це був лише початок довгих пошуків.

Вересень 2025 року приніс нову втечу. Офіцер знову зник. Його шукали по всій країні, а знайшли в Одесі. Правоохоронці затримали втікача 6 жовтня. Пошукова група негайно доставила його до пункту дислокації підрозділу. Проте примусове повернення не допомогло. Вже за два тижні він знову пішов у СЗЧ.

Його знайшли швидко. Поліція виявила офіцера у селі Дачне Одеської області. Його вдруге привезли до військової частини під конвоєм. Лише після цього чоловік вирішив змінити тактику. Він добровільно прийшов до офісу ДБР у Полтаві.

Рішення суду

У залі суду офіцер повністю визнав свою провину. Він не заперечував жодного епізоду. Свої вчинки чоловік пояснив "складним морально-психологічним станом". Він переконував суддів, що діяв з особистих мотивів. Нібито він не хотів остаточно кидати армію.

Суддя вислухав аргументи захисту, але залишився невблаганним. Вирок — п’ять років позбавлення волі. Це мінімальний строк, який передбачає санкція статті за самовільне залишення частини. 

Нагадаємо, у Верховній Раді готують законопроєкт щодо СЗЧ. Планують заохотити людей, які самовільно втекли зі служби, повертатися до війська.

Також ми повідомляли, що на Кіровоградщині військовий хотів підкупити посадовця навчального центру, щоб піти у СЗЧ. За це він постане перед судом.

суд ЗСУ армія Полтавська область СЗЧ судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації