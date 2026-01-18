П’ять років за ґратами — на Полтавщині засудили офіцера-втікача

Боєць ЗСУ у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

Офіцер Збройних сил проведе декілька років у в'язниці за трикратне залишення служби. Мобілізований командир систематично ігнорував накази та місяцями переховувався від правоохоронців на півдні країни.

Про суворе рішення суду стало відомо з вироку, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Серійне дезертирство — як командир став фігурантом кримінальної справи

Обвинувачений мав офіцерське звання і служив у різних підрозділах. Проте дисципліна не стала його пріоритетом. Перший випадок СЗЧ стався у грудні 2024 року. Тоді чоловік просто не з'явився на службу без поважних причин. Це був лише початок довгих пошуків.

Вересень 2025 року приніс нову втечу. Офіцер знову зник. Його шукали по всій країні, а знайшли в Одесі. Правоохоронці затримали втікача 6 жовтня. Пошукова група негайно доставила його до пункту дислокації підрозділу. Проте примусове повернення не допомогло. Вже за два тижні він знову пішов у СЗЧ.

Його знайшли швидко. Поліція виявила офіцера у селі Дачне Одеської області. Його вдруге привезли до військової частини під конвоєм. Лише після цього чоловік вирішив змінити тактику. Він добровільно прийшов до офісу ДБР у Полтаві.

Рішення суду

У залі суду офіцер повністю визнав свою провину. Він не заперечував жодного епізоду. Свої вчинки чоловік пояснив "складним морально-психологічним станом". Він переконував суддів, що діяв з особистих мотивів. Нібито він не хотів остаточно кидати армію.

Суддя вислухав аргументи захисту, але залишився невблаганним. Вирок — п’ять років позбавлення волі. Це мінімальний строк, який передбачає санкція статті за самовільне залишення частини.

Нагадаємо, у Верховній Раді готують законопроєкт щодо СЗЧ. Планують заохотити людей, які самовільно втекли зі служби, повертатися до війська.

Також ми повідомляли, що на Кіровоградщині військовий хотів підкупити посадовця навчального центру, щоб піти у СЗЧ. За це він постане перед судом.