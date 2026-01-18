Пять лет за решеткой — на Полтавщине осудили офицера-беглеца

Боец ВСУ в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

Офицер Вооруженных сил проведет несколько лет в тюрьме за трехкратное оставление службы. Мобилизованный командир систематически игнорировал приказы и месяцами скрывался от правоохранителей на юге страны.

О суровом решении суда стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

Серийное дезертирство — как командир стал фигурантом уголовного дела

Обвиняемый имел офицерское звание и служил в разных подразделениях. Однако дисциплина не стала его приоритетом. Первый случай СЗЧ произошел в декабре 2024 года. Тогда мужчина просто не явился на службу без уважительных причин. Это было только начало долгих поисков.

Сентябрь 2025 года принес новый побег. Офицер снова исчез. Его искали по всей стране, а нашли в Одессе. Правоохранители задержали беглеца 6 октября. Поисковая группа немедленно доставила его в пункт дислокации подразделения. Однако принудительное возвращение не помогло. Уже через две недели он снова ушел в СЗЧ.

Его нашли быстро. Полиция обнаружила офицера в селе Дачное Одесской области. Его второй раз привезли в воинскую часть под конвоем. Только после этого мужчина решил изменить тактику. Он добровольно пришел в офис ГБР в Полтаве.

Решение суда

В зале суда офицер полностью признал свою вину. Он не отрицал ни одного эпизода. Свои поступки мужчина объяснил "сложным морально-психологическим состоянием". Он убеждал судей, что действовал по личным мотивам. Якобы он не хотел окончательно бросать армию.

Судья выслушал аргументы защиты, но остался неумолимым. Приговор — пять лет лишения свободы. Это минимальный срок, который предусматривает санкция статьи за самовольное оставление части.

Напомним, в Верховной Раде готовят законопроект по СОЧ. Планируют поощрить людей, которые самовольно сбежали со службы, возвращаться в армию.

Также мы сообщали, что на Кировоградщине военный хотел подкупить чиновника учебного центра, чтобы уйти в СОЧ. За это он предстанет перед судом.