Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трижды бежал из части — на Полтавщине осудили офицера за СОЧ

Трижды бежал из части — на Полтавщине осудили офицера за СОЧ

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 00:33
Пять лет за решеткой — на Полтавщине осудили офицера-беглеца
Боец ВСУ в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

Офицер Вооруженных сил проведет несколько лет в тюрьме за трехкратное оставление службы. Мобилизованный командир систематически игнорировал приказы и месяцами скрывался от правоохранителей на юге страны.

О суровом решении суда стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Серийное дезертирство — как командир стал фигурантом уголовного дела

Обвиняемый имел офицерское звание и служил в разных подразделениях. Однако дисциплина не стала его приоритетом. Первый случай СЗЧ произошел в декабре 2024 года. Тогда мужчина просто не явился на службу без уважительных причин. Это было только начало долгих поисков.

Сентябрь 2025 года принес новый побег. Офицер снова исчез. Его искали по всей стране, а нашли в Одессе. Правоохранители задержали беглеца 6 октября. Поисковая группа немедленно доставила его в пункт дислокации подразделения. Однако принудительное возвращение не помогло. Уже через две недели он снова ушел в СЗЧ.

Его нашли быстро. Полиция обнаружила офицера в селе Дачное Одесской области. Его второй раз привезли в воинскую часть под конвоем. Только после этого мужчина решил изменить тактику. Он добровольно пришел в офис ГБР в Полтаве.

Решение суда

В зале суда офицер полностью признал свою вину. Он не отрицал ни одного эпизода. Свои поступки мужчина объяснил "сложным морально-психологическим состоянием". Он убеждал судей, что действовал по личным мотивам. Якобы он не хотел окончательно бросать армию.

Судья выслушал аргументы защиты, но остался неумолимым. Приговор — пять лет лишения свободы. Это минимальный срок, который предусматривает санкция статьи за самовольное оставление части.

Напомним, в Верховной Раде готовят законопроект по СОЧ. Планируют поощрить людей, которые самовольно сбежали со службы, возвращаться в армию.

Также мы сообщали, что на Кировоградщине военный хотел подкупить чиновника учебного центра, чтобы уйти в СОЧ. За это он предстанет перед судом.

суд ВСУ армия Полтавская область СОЧ судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации