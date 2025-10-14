Українки підкорили Mrs. Universe - які результати

Три українки увійшли до топу найкрасивіших жінок планети
Українки знову підкорили світ на міжнародному конкурсі краси Mrs. Universe. Вражаючі результати стали справжнім приводом для гордості.
Про це повідомила Національна директорка конкурсу Уляна Оксенюк у Facebook у вівторок, 14 жовтня.
Українки підкорили Mrs. Universe
Так, Діана Харинович-Яворська (Місіс Україна) увійшла до ТОП-20 найгарніших жінок світу, підтвердивши високий рівень української школи краси.
Аліна Мацевко (Місіс Харків) отримала одразу дві престижні відзнаки — титул "Best Model of Mrs. Universe" і нагороду "Найкраще обличчя конкурсу".
А Олена Лучка (Місіс Львів) стала володаркою титулу "Beauty of Mrs. Universe" та перемогла у номінації за найкращий автентичний національний костюм.
"Кожна з них — не просто учасниця, а символ сучасної української жінки, яка поєднує внутрішню силу, вишуканість, красу й чуйне серце", — зазначила Уляна Оксенюк.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що навесні 2025 року українка перемогла у конкурсі краси в США.
Додамо, ми повідомляли про те, що раніше українка перемогла на конкурсі краси "Місіс Світу".
Читайте Новини.LIVE!