Україна
Три українки увійшли до топу найкрасивіших жінок планети

Три українки увійшли до топу найкрасивіших жінок планети

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 21:56
Українки підкорили Mrs. Universe - які результати
Конкурсантки Mrs. Universe. Фото: Facebook Уляни Оксенюк

Українки знову підкорили світ на міжнародному конкурсі краси Mrs. Universe. Вражаючі результати стали справжнім приводом для гордості.

Про це повідомила Національна директорка конкурсу Уляна Оксенюк у Facebook у вівторок, 14 жовтня.

Три українки увійшли до топу найкрасивіших жінок планети - фото 1
Пост Уляни Оксенюк. Фото: скриншот

Українки підкорили Mrs. Universe

Так, Діана Харинович-Яворська (Місіс Україна) увійшла до ТОП-20 найгарніших жінок світу, підтвердивши високий рівень української школи краси.

Три українки увійшли до топу найкрасивіших жінок планети - фото 2
Діана Харинович-Яворська. Фото: Facebook Уляни Оксенюк

Аліна Мацевко (Місіс Харків) отримала одразу дві престижні відзнаки — титул "Best Model of Mrs. Universe" і нагороду "Найкраще обличчя конкурсу".

Три українки увійшли до топу найкрасивіших жінок планети - фото 3
Аліна Мацевко. Фото: Facebook Уляни Оксенюк

А Олена Лучка (Місіс Львів) стала володаркою титулу "Beauty of Mrs. Universe" та перемогла у номінації за найкращий автентичний національний костюм.

Три українки увійшли до топу найкрасивіших жінок планети - фото 4
Олена Лучка . Фото: Facebook Уляни Оксенюк

"Кожна з них — не просто учасниця, а символ сучасної української жінки, яка поєднує внутрішню силу, вишуканість, красу й чуйне серце", — зазначила Уляна Оксенюк.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що навесні 2025 року українка перемогла у конкурсі краси в США.

Додамо, ми повідомляли про те, що раніше українка перемогла на конкурсі краси "Місіс Світу".

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
