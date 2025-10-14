Видео
Три украинки вошли в топ самых красивых женщин планеты

Дата публикации 14 октября 2025 21:56
Украинки покорили Mrs. Universe - какие результаты
Конкурсантки Миссис. Universe. Фото: Facebook Ульяны Оксенюк

Украинки снова покорили мир на международном конкурсе красоты Mrs. Universe. Впечатляющие результаты стали настоящим поводом для гордости.

Об этом сообщила национальный директор конкурса Ульяна Оксенюк в Facebook во вторник, 14 октября.

Три украинки вошли в топ самых красивых женщин планеты - фото 1
Пост Ульяны Оксенюк. Фото: скриншот

Украинки покорили Mrs. Universe

Так, Диана Харинович-Яворская (Миссис Украина) вошла в ТОП-20 самых красивых женщин мира, подтвердив высокий уровень украинской школы красоты.

Три украинки вошли в топ самых красивых женщин планеты - фото 2
Диана Харинович-Яворская. Фото: Facebook Ульяны Оксенюк

Алина Мацевко (Миссис Харьков) получила сразу две престижные награды - титул "Best Model of Mrs. Universe" и награду "Лучшее лицо конкурса".

Три украинки вошли в топ самых красивых женщин планеты - фото 3
Алина Мацевко. Фото: Facebook Ульяны Оксенюк

А Елена Лучка (Миссис Львов) стала обладательницей титула "Beauty of Mrs. Universe" и победила в номинации за лучший аутентичный национальный костюм.

Три украинки вошли в топ самых красивых женщин планеты - фото 4
Елена Лучка . Фото: Facebook Ульяны Оксенюк

"Каждая из них — не просто участница, а символ современной украинской женщины, которая сочетает внутреннюю силу, изысканность, красоту и чуткое сердце", — отметила Ульяна Оксенюк.

Напомним, мы ранее писали о том, что весной 2025 года украинка победила в конкурсе красоты в США.

Добавим, мы сообщали о том, что году украинка победила на конкурсе красоты "Миссис Мира".

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
