Украинки покорили Mrs. Universe - какие результаты

Три украинки вошли в топ самых красивых женщин планеты
Украинки снова покорили мир на международном конкурсе красоты Mrs. Universe. Впечатляющие результаты стали настоящим поводом для гордости.
Об этом сообщила национальный директор конкурса Ульяна Оксенюк в Facebook во вторник, 14 октября.
Украинки покорили Mrs. Universe
Так, Диана Харинович-Яворская (Миссис Украина) вошла в ТОП-20 самых красивых женщин мира, подтвердив высокий уровень украинской школы красоты.
Алина Мацевко (Миссис Харьков) получила сразу две престижные награды - титул "Best Model of Mrs. Universe" и награду "Лучшее лицо конкурса".
А Елена Лучка (Миссис Львов) стала обладательницей титула "Beauty of Mrs. Universe" и победила в номинации за лучший аутентичный национальный костюм.
"Каждая из них — не просто участница, а символ современной украинской женщины, которая сочетает внутреннюю силу, изысканность, красоту и чуткое сердце", — отметила Ульяна Оксенюк.
