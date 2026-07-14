ри роки після ракетного удару по Вінниці — що сталося 14 липня 2022 року

Пошкоджений будинок побуту "Ювілейний" у Вінниці. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 липня, Україна згадує жертв одного з найтрагічніших російських обстрілів мирного населення. Саме цього дня у 2022 році російські війська завдали ракетного удару по центру Вінниці, внаслідок якого загинули десятки людей, серед них — діти.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Як відбувалася атака

Повітряну тривогу у Вінниці оголосили о 10:15. Уже приблизно через пів години містяни почули кілька потужних вибухів. Перед цим очевидці повідомляли, що бачили ракету, яка летіла у напрямку Вінниці.

За даними правоохоронців, російські ракети влучили в адміністративну будівлю з офісними приміщеннями. Значних руйнувань також зазнали Будинок офіцерів, житлові будинки поруч та територія біля Будинку побуту "Ювілейний".

Пошкоджений будинок побуту "Ювілейний" у Вінниці. Фото: Новини.LIVE

Одна з ракет впала неподалік нового пологового будинку.

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Будинок офіцерів. Фото: Новини.LIVE

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що окупанти застосували крилаті ракети "Калібр", які були випущені з підводного човна в акваторії Чорного моря.

Монумент на честь створення Військово-Повітряних Сил України. Фото: Новини.LIVE

Особливого цинізму атаці додав той факт, що удар стався саме тоді, коли у Гаазі проходила міжнародна конференція, присвячена розслідуванню воєнних злочинів Росії.

Жертви та наслідки

За офіційними даними, російський ракетний удар забрав життя 27 людей, серед яких троє дітей. По медичну допомогу звернулися 202 постраждалих, десятки з них отримали важкі травми. Ще вісім осіб певний час вважалися зниклими безвісти. Однією з найвідоміших жертв трагедії стала чотирирічна Ліза Дмитрієва. Дівчинка разом із мамою поверталася від логопеда, коли російська ракета влучила у центр міста. Її мати отримала тяжкі поранення та пережила складне лікування.

Вшанування пам'яті загиблих. Фото: Новини.LIVE

Після трагедії у Вінниці та області оголосили День жалоби, а місто стало ще одним символом російського терору проти мирного населення України.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 10 липня російські війська майже десять разів атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів одна людина дістала поранення.

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 липня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Запоріжжя та Херсона. У Запоріжжі внаслідок удару дрона по автозаправній станції загинула одна людина, ще троє були поранені. У Херсоні безпілотник влучив у маршрутку з пасажирами, через що постраждали щонайменше вісім людей.