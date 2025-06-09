Роман Ратушний — три роки з моменту смерті на фронті, чим запам'ятався

Роман Ратушний. Фото: facebook.com/kutiepov

Рівно три роки тому, 9 червня, на фронті загинув відомий столичний активіст і розвідник 93 ОМБр "Холодний яр" Роман Ратушний. Він був блогером, журналістом та учасником російсько-української війни.

Новини.LIVE зібрало ключові факти, чим запам'ятався Роман Ратушний Україні.

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Що відомо про Ратушного

Роман Ратушний народився в Києві 5 липня 1997 року. У 2012-му розпочав навчання у Фінансово-правовому коледжі, де здобув вищу освіту за юридичним фахом . Вже в 15 років він долучився до Революції Гідності - став учасником протестів і постраждав під час силового розгону спецпризначенцями "Беркута" в ніч на 30 листопада 2013 року.

Роман Ратушний (ліворуч) під час Революції Гідності у 2013 році. Фото: Facebook/Svitlana Povalyaeva

"30 листопада 2013 року він потрапив під кийки. Коли почалась гаряча фаза, Роман з друзями шукали, як пройти до "Беркуту". Вони були в балаклавах, але я його впізнав по куртці, зупинив, він був дуже не задоволений цим моментом. Тоді в нас відбулась розмова, чи він усвідомлює ризики? Він сказав, знає, що робить, в них є план. Мені цього вистачило, щоб зрозуміти - це вже не маленька дитина, це людина в якої є бачення, оцінка ризиків, це інше покоління і буде діяти іншим чином, зайде набагато далі за нас", — розповідав батько Романа Тарас, про що писало "Суспільне".

До речі, зазначимо, що мати Романа: Світлана Поваляєва — відома письменниця та журналістка, а батько — Тарас Ратушний, журналіст і громадський діяч, активний учасник ініціативи "Збережи старий Київ".

Буття активіста

Після подій Майдану Роман не полишав активної громадянської позиції та регулярно долучався до протестних акцій. Однією з таких стала демонстрація 20 березня 2021 року біля Офісу президента — на знак підтримки засудженого активіста Сергія Стерненка у справі про викрадення людини. Того дня учасники мітингу застосовували димові шашки, палили фаєри, розписували фасад будівлі образливими написами й пошкодили вхідні двері.

Після цих подій Роману висунули підозру, на нього наділи електронний браслет і обмежили свободу пересування, обравши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

"Він завжди шукав можливості в тому, що навпаки мало завдання його зв'язати, забрати час, ресурс. Він навіть домашній арешт перетворив на ютуб-канал. Цей арешт мав би зупинити його активність, але досягнув протилежного ефекту. Коли відбувались суди, попри всю їхню абсурдність, знайомі, зокрема в прокуратурі, "радили" визнати вину, піти на угоду, мовляв, немає сенсу боротись. Але Роман знаходив сенс і перемагав", — розповів батько активіста.

Однак менше ніж через місяць Роману зняли електронний браслет та відпустили.

Роман Ратушний на акції на підтримку Андрія Антоненка у березні 2021 року. Фото: Facebook/Dmytro Shutaiev

Захист Протасовоого Яру

У 2018 році Ратушний записав відеозвернення та попросив киян допомогти завадити забудові схилів Протасового Яру — історичну місцевість в Києві.

Згодом Роман згуртував довкола себе однодумців і активісти облаштували наметове містечко. Вони чергували на місці цілодобово, аби не допустити заїзду будівельної техніки. Тоді ж Ратушний заснував громадський рух "Захистимо Протасів Яр".

Зазначимо, що Київрада ще у 2007 році позбавила частину цієї території статусу зеленої зони, відкривши шлях для забудови. Роботи планувала здійснювати компанія "Дайтона груп", яку учасники ініціативи пов’язували з бізнесменом і політиком Геннадієм Корбаном. Той свою причетність до проєкту категорично заперечував.

Вже у 2020 році Протасовому Яру офіційно повернули статус зеленої зони, а дозвіл на забудову визнали незаконним. Після цього Корбан подав позов до суду проти активістів, звинувативши їх у поширенні недостовірної інформації та спробувавши захистити свою ділову репутацію. Проте в 2023 році адвокати Романа досягли перемоги.

Влітку 2022-го Київська міська рада ухвалила рішення про створення ландшафтного заказника "Протасів Яр" і присвоїла йому ім’я Романа Ратушного — на знак вшанування його боротьби за збереження цієї природної території.

Участь у війні

З перших днів повномасштабного російського вторгнення Роман Ратушний взяв до рук зброю і став на захист країни. Він приєднався до лав 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" і брав участь в обороні Києва, а згодом продовжив службу на бойових напрямках у Сумській та Харківській областях.

Роман Ратушний на фронті. Фото: сторінка у Twitter Романа Ратушного

9 червня 2022 року, виконуючи бойове завдання поблизу Ізюма, Роман загинув. Йому було лише 24 роки. Інформацію про загибель підтвердили в ГО "Захистити Протасів Яр".

"Важкі дні... Підтвердилась страшна новина… 9 червня в бою, під Ізюмом, загинув лідер нашої громади, голова ГО "Захистимо Протасів яр" і розвідник 93 ОМБр "Холодний яр" – Роман Ратушний", — йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, минулого місяця, 12 травня, на фронті загинув актор і ведучий Максим Неліпа. До повномасштабної війни був зіркою "Дизель шоу", був ведучим у низці шоу, зокрема "Підйом" та "Програй мільйон".

Крім того, ми писали, що 25 травня стало відомо про загибель ще одного українського актора та військослужбовця. Це був Назар Малік. Його житті обірвалося під час виконання бойового завдання.