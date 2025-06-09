Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Война Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииПогодаВойскоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноЕвровидение1ШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмПромоРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияХроникиКухняЕвровидениеАвтоЭксклюзивТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Три года без Ратушного — чем запомнился защитник и активист arrow

Три года без Ратушного — чем запомнился защитник и активист

9 июня 2025 06:25
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Роман Ратушный - три года с момента смерти на фронте, чем запомнился
Роман Ратушный. Фото: facebook.com/kutiepov
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Ровно три года назад, 9 июня, на фронте погиб известный столичный активист и разведчик 93 ОМБр "Холодный яр" Роман Ратушный. Он был блогером, журналистом и участником российско-украинской войны. 

Новини.LIVE собрало ключевые факты, чем запомнился Роман Ратушный Украине.

Реклама
Читайте также:

Что известно о Ратушном

Роман Ратушный родился в Киеве 5 июля 1997 года. В 2012-м начал обучение в Финансово-правовом колледже, где получил высшее образование по юридической специальности. Уже в 15 лет он присоединился к Революции Достоинства — стал участником протестов и пострадал во время силового разгона спецназовцами "Беркута" в ночь на 30 ноября 2013 года.

Три роки без Ратушного — чим запам’ятався захисник і активіст - фото 1
Роман Ратушный (слева) во время Революции Достоинства в 2013 году. Фото: Facebook/Svitlana Povalyaeva

"30 ноября 2013 года он попал под дубинки. Когда началась горячая фаза, Роман с друзьями искали, как пройти к "Беркуту". Они были в балаклавах, но я его узнал по куртке, остановил, он был очень недоволен этим моментом. Тогда у нас состоялся разговор, осознает ли он риски? Он сказал, знает, что делает, у них есть план. Мне этого хватило, чтобы понять - это уже не маленький ребенок, это человек у которого есть видение, оценка рисков, это другое поколение и будет действовать иным образом, зайдет гораздо дальше нас", — рассказывал отец Романа Тарас, о чем писало "Суспільне".

Кстати, отметим, что мать Романа: Светлана Поваляева — известная писательница и журналистка, а отец — Тарас Ратушный, журналист и общественный деятель, активный участник инициативы "Сохрани старый Киев".

Бытие активиста

После событий Майдана Роман не оставлял активной гражданской позиции и регулярно участвовал в протестных акциях. Одной из таких стала демонстрация 20 марта 2021 года возле Офиса президента — в знак поддержки осужденного активиста Сергея Стерненко по делу о похищении человека. В тот день митингующие применяли дымовые шашки, жгли файеры, расписывали фасад здания оскорбительными надписями и повредили входную дверь.

После этих событий Роману предъявили подозрение, на него надели электронный браслет и ограничили свободу передвижения, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Он всегда искал возможности в том, что наоборот имело задачу его связать, забрать время, ресурс. Он даже домашний арест превратил в ютуб-канал. Этот арест должен был бы остановить его активность, но достиг противоположного эффекта. Когда происходили суды, несмотря на всю их абсурдность, знакомые, в частности в прокуратуре, "советовали" признать вину, пойти на сделку, мол, нет смысла бороться. Но Роман находил смысл и побеждал", — рассказал отец активиста.

Однако меньше чем через месяц Роману сняли электронный браслет и отпустили.

Три роки без Ратушного — чим запам’ятався захисник і активіст - фото 2
Роман Ратушный на акции в поддержку Андрея Антоненко в марте 2021 года. Фото: Facebook/Dmytro Shutaiev

Защита Протасового Яра

В 2018 году Ратушный записал видеообращение и попросил киевлян помочь помешать застройке склонов Протасова Яра — исторической местности в Киеве.

Впоследствии Роман сплотил вокруг себя единомышленников и активисты обустроили палаточный городок. Они дежурили на месте круглосуточно, чтобы не допустить заезда строительной техники. Тогда же Ратушный основал общественное движение "Защитим Протасов Яр".

Отметим, что Киевсовет еще в 2007 году лишил часть этой территории статуса зеленой зоны, открыв путь для застройки. Работы планировала осуществлять компания "Дайтона групп", которую участники инициативы связывали с бизнесменом и политиком Геннадием Корбаном. Тот свою причастность к проекту категорически отрицал.

Уже в 2020 году Протасовому Яру официально вернули статус зеленой зоны, а разрешение на застройку признали незаконным. После этого Корбан подал иск в суд против активистов, обвинив их в распространении недостоверной информации и попытавшись защитить свою деловую репутацию. Однако в 2023 году адвокаты Романа добились победы.

Летом 2022-го Киевский городской совет принял решение о создании ландшафтного заказника "Протасов Яр" и присвоил ему имя Романа Ратушного — в знак чествования его борьбы за сохранение этой природной территории.

Участие в войне

С первых дней полномасштабного российского вторжения Роман Ратушный взял в руки оружие и стал на защиту страны. Он присоединился в ряды 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и участвовал в обороне Киева, а затем продолжил службу на боевых направлениях в Сумской и Харьковской областях.

Три роки без Ратушного — чим запам’ятався захисник і активіст - фото 3
Роман Ратушный на фронте. Фото: страница в Twitter Романа Ратушного

9 июня 2022 года, выполняя боевое задание вблизи Изюма, Роман погиб. Ему было всего 24 года. Информацию о гибели подтвердили в ОО "Защитить Протасов Яр".

"Тяжелые дни... Подтвердилась страшная новость... 9 июня в бою, под Изюмом, погиб лидер нашей общины, председатель ОО "Защитим Протасов яр" и разведчик 93 ОМБр "Холодный яр" — Роман Ратушный", — говорилось в сообщении.

Напомним, в прошлом месяце, 12 мая, на фронте погиб актер и ведущий Максим Нелипа. До полномасштабной войны был звездой "Дизель шоу", был ведущим в ряде шоу, в частности "Подъем" и "Проиграй миллион".

Кроме того, мы писали, что 25 мая стало известно о гибели еще одного украинского актера и военнослужащего. Это был Назар Малик. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания.

смерть ВСУ активисты война в Украине защитники погибшие
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации