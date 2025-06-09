Роман Ратушный - три года с момента смерти на фронте, чем запомнился

Роман Ратушный. Фото: facebook.com/kutiepov

Ровно три года назад, 9 июня, на фронте погиб известный столичный активист и разведчик 93 ОМБр "Холодный яр" Роман Ратушный. Он был блогером, журналистом и участником российско-украинской войны.

Новини.LIVE собрало ключевые факты, чем запомнился Роман Ратушный Украине.

Реклама

Читайте также:

Что известно о Ратушном

Роман Ратушный родился в Киеве 5 июля 1997 года. В 2012-м начал обучение в Финансово-правовом колледже, где получил высшее образование по юридической специальности. Уже в 15 лет он присоединился к Революции Достоинства — стал участником протестов и пострадал во время силового разгона спецназовцами "Беркута" в ночь на 30 ноября 2013 года.

Роман Ратушный (слева) во время Революции Достоинства в 2013 году. Фото: Facebook/Svitlana Povalyaeva

"30 ноября 2013 года он попал под дубинки. Когда началась горячая фаза, Роман с друзьями искали, как пройти к "Беркуту". Они были в балаклавах, но я его узнал по куртке, остановил, он был очень недоволен этим моментом. Тогда у нас состоялся разговор, осознает ли он риски? Он сказал, знает, что делает, у них есть план. Мне этого хватило, чтобы понять - это уже не маленький ребенок, это человек у которого есть видение, оценка рисков, это другое поколение и будет действовать иным образом, зайдет гораздо дальше нас", — рассказывал отец Романа Тарас, о чем писало "Суспільне".

Кстати, отметим, что мать Романа: Светлана Поваляева — известная писательница и журналистка, а отец — Тарас Ратушный, журналист и общественный деятель, активный участник инициативы "Сохрани старый Киев".

Бытие активиста

После событий Майдана Роман не оставлял активной гражданской позиции и регулярно участвовал в протестных акциях. Одной из таких стала демонстрация 20 марта 2021 года возле Офиса президента — в знак поддержки осужденного активиста Сергея Стерненко по делу о похищении человека. В тот день митингующие применяли дымовые шашки, жгли файеры, расписывали фасад здания оскорбительными надписями и повредили входную дверь.

После этих событий Роману предъявили подозрение, на него надели электронный браслет и ограничили свободу передвижения, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Он всегда искал возможности в том, что наоборот имело задачу его связать, забрать время, ресурс. Он даже домашний арест превратил в ютуб-канал. Этот арест должен был бы остановить его активность, но достиг противоположного эффекта. Когда происходили суды, несмотря на всю их абсурдность, знакомые, в частности в прокуратуре, "советовали" признать вину, пойти на сделку, мол, нет смысла бороться. Но Роман находил смысл и побеждал", — рассказал отец активиста.

Однако меньше чем через месяц Роману сняли электронный браслет и отпустили.

Роман Ратушный на акции в поддержку Андрея Антоненко в марте 2021 года. Фото: Facebook/Dmytro Shutaiev

Защита Протасового Яра

В 2018 году Ратушный записал видеообращение и попросил киевлян помочь помешать застройке склонов Протасова Яра — исторической местности в Киеве.

Впоследствии Роман сплотил вокруг себя единомышленников и активисты обустроили палаточный городок. Они дежурили на месте круглосуточно, чтобы не допустить заезда строительной техники. Тогда же Ратушный основал общественное движение "Защитим Протасов Яр".

Отметим, что Киевсовет еще в 2007 году лишил часть этой территории статуса зеленой зоны, открыв путь для застройки. Работы планировала осуществлять компания "Дайтона групп", которую участники инициативы связывали с бизнесменом и политиком Геннадием Корбаном. Тот свою причастность к проекту категорически отрицал.

Уже в 2020 году Протасовому Яру официально вернули статус зеленой зоны, а разрешение на застройку признали незаконным. После этого Корбан подал иск в суд против активистов, обвинив их в распространении недостоверной информации и попытавшись защитить свою деловую репутацию. Однако в 2023 году адвокаты Романа добились победы.

Летом 2022-го Киевский городской совет принял решение о создании ландшафтного заказника "Протасов Яр" и присвоил ему имя Романа Ратушного — в знак чествования его борьбы за сохранение этой природной территории.

Участие в войне

С первых дней полномасштабного российского вторжения Роман Ратушный взял в руки оружие и стал на защиту страны. Он присоединился в ряды 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и участвовал в обороне Киева, а затем продолжил службу на боевых направлениях в Сумской и Харьковской областях.

Роман Ратушный на фронте. Фото: страница в Twitter Романа Ратушного

9 июня 2022 года, выполняя боевое задание вблизи Изюма, Роман погиб. Ему было всего 24 года. Информацию о гибели подтвердили в ОО "Защитить Протасов Яр".

"Тяжелые дни... Подтвердилась страшная новость... 9 июня в бою, под Изюмом, погиб лидер нашей общины, председатель ОО "Защитим Протасов яр" и разведчик 93 ОМБр "Холодный яр" — Роман Ратушный", — говорилось в сообщении.

Напомним, в прошлом месяце, 12 мая, на фронте погиб актер и ведущий Максим Нелипа. До полномасштабной войны был звездой "Дизель шоу", был ведущим в ряде шоу, в частности "Подъем" и "Проиграй миллион".

Кроме того, мы писали, что 25 мая стало известно о гибели еще одного украинского актера и военнослужащего. Это был Назар Малик. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания.