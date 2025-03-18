Перуанського рибалку знайшли живим після 95 днів у Тихому океані

Медик перевіряє самопочуття Масімо Напу. Фото: скриншот

У Тихому океані після 95 днів дрейфу знайшли живим 61-річного рибалку з Перу, Масімо Напу Кастро. Він вирушив у рибальську подорож ще 7 грудня з міста Маркона, маючи запаси їжі лише на два тижні. Через сильний шторм його човен збився з курсу, і чоловік опинився у відкритому морі.

Про це повідомляє The Guardian.

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Щоб вижити, рибалка харчувався птахами, комахами та морськими черепахами, а також збирав дощову воду. Останні 15 днів перед порятунком він не їв взагалі. Напа Кастро виявило еквадорське рибальське судно за 1094 кілометрів від узбережжя, і його одразу передали медикам у критичному стані через сильне зневоднення.

За словами рибалки, головною мотивацією вижити була його сім’я. Чоловік зізнався, що щодня думав про свою матір і маленьку онуку, яка народилася кілька місяців тому. Саме ці думки змушували його триматися.

Масімо Напа. Фото: LR

Родичі та друзі не припиняли пошуки протягом трьох місяців. Його дочка навіть писала в соцмережах, що родина не втрачає надії знайти його живим. Після порятунку вона подякувала рибалкам з Еквадору, які допомогли повернути її батька додому.

Масімо Напа Кастро повернеться додому до родини після необхідного медичного обстеження. За словами капітана ВМС Перу Хорхе Гонсалеса, попри пережите, чоловік перебуває у відносно хорошому фізичному стані, хоча й пережив сильний шок.

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