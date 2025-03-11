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Боєць ЗСУ врятував життя чоловіку у Венеції — що трапилося

11 березня 2025 09:59
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Український військовий врятував життя іноземцю у Венеції
Військовий медик. Ілюстративне фото: соцмережі
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Український військовий, перебуваючи у відпустці в Італії, врятував життя іноземця, який отримав ножове поранення. Інцидент стався у Венеції.

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Військовий врятував життя чоловіку в Італії

Український військовослужбовець зазначив, що чоловік отримав ножове поранення у стегно. Завдяки наявності аптечки та турнікетів він оперативно надав першу медичну допомогу, зупинивши кровотечу до прибуття бригади швидкої допомоги.

"20 хвилин у Венеції. Пощастило хлопчику, що я був поруч з аптечкою і турнікетами, до приїзду швидкої", — йдеться у повідомленні.

Військовий у Венеції врятував чоловіка
Поранений чоловік. Фото: x.com/ultrarightnow

Також ми писали, що вперше в історії Українського реєстру донорів кісткового мозку жінка врятувала іноземного пацієнта.

А в Одесі перехожі вчасно врятували чоловіка, якого унесло в море під час шторму. 

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