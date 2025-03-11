Украинский военный спас жизнь иностранцу в Венеции

Боец ВСУ спас жизнь мужчине в Венеции — что случилось
Украинский военный, находясь в отпуске в Италии, спас жизнь иностранца, который получил ножевое ранение. Инцидент произошел в Венеции.
Боец ВСУ с ником "Капитан Движуха" сам поделился опытом спасения мужчины в соцсети Х, опубликовав фотографии с места происшествия.
Военный спас жизнь мужчине в Италии
Украинский военнослужащий отметил, что мужчина получил ножевое ранение в бедро. Благодаря наличию аптечки и турникетов он оперативно оказал первую медицинскую помощь, остановив кровотечение до прибытия бригады скорой помощи.
"20 минут в Венеции. Повезло мальчику, что я был рядом с аптечкой и турникетами, до приезда скорой", — говорится в сообщении.
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