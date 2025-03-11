Украинский военный спас жизнь иностранцу в Венеции

Военный медик. Иллюстративное фото: соцсети

Украинский военный, находясь в отпуске в Италии, спас жизнь иностранца, который получил ножевое ранение. Инцидент произошел в Венеции.

Читайте также:

Боец ВСУ с ником "Капитан Движуха" сам поделился опытом спасения мужчины в соцсети Х, опубликовав фотографии с места происшествия.

Военный спас жизнь мужчине в Италии

Украинский военнослужащий отметил, что мужчина получил ножевое ранение в бедро. Благодаря наличию аптечки и турникетов он оперативно оказал первую медицинскую помощь, остановив кровотечение до прибытия бригады скорой помощи.

"20 минут в Венеции. Повезло мальчику, что я был рядом с аптечкой и турникетами, до приезда скорой", — говорится в сообщении.

Раненый мужчина. Фото: x.com/ultrarightnow

Также мы писали, что впервые в истории Украинского реестра доноров костного мозга женщина спасла иностранного пациента.

А в Одессе прохожие вовремя спасли мужчину, которого унесло в море во время шторма.