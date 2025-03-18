Перуанского рыбака нашли живым после 95 дней в Тихом океане

Медик проверяет самочувствие Масимо Напу. Фото: скриншот

В Тихом океане после 95 дней дрейфа нашли живым 61-летнего рыбака из Перу, Масимо Напу Кастро. Он отправился в рыболовное путешествие еще 7 декабря из города Маркона, имея запасы пищи только на две недели. Из-за сильного шторма его лодка сбилась с курса, и мужчина оказался в открытом море.

Об этом сообщает The Guardian.

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Чтобы выжить, рыбак питался птицами, насекомыми и морскими черепахами, а также собирал дождевую воду. Последние 15 дней перед спасением он не ел вообще. Напа Кастро обнаружило эквадорское рыболовное судно в 1094 километрах от побережья, и его сразу передали медикам в критическом состоянии из-за сильного обезвоживания.

По словам рыбака, главной мотивацией выжить была его семья. Мужчина признался, что ежедневно думал о своей матери и маленькой внучке, которая родилась несколько месяцев назад. Именно эти мысли заставляли его держаться.

Масимо Напа. Фото: LR

Родственники и друзья не прекращали поиски в течение трех месяцев. Его дочь даже писала в соцсетях, что семья не теряет надежды найти его живым. После спасения она поблагодарила рыбаков из Эквадора, которые помогли вернуть ее отца домой.

Масимо Напа Кастро вернется домой к семье после необходимого медицинского обследования. По словам капитана ВМС Перу Хорхе Гонсалеса, несмотря на пережитое, мужчина находится в относительно хорошем физическом состоянии, хотя и пережил сильный шок.

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