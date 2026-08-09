Три кола ППО навколо Москви: Зеленський задоволений результатами ударів по РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова відповідати на російські удари по українській логістиці ураженням військових логістичних об’єктів РФ. За його словами, українські Сили оборони вже мають напрацювання щодо таких операцій.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю ТСН, інформує Новини.LIVE.

Зеленський розповів про відповідь на удари по логістиці

За словами президента, після того, як російські війська почали системно атакувати українську логістику, Україна провела окрему операцію проти російських логістичних об’єктів.

"Після того як вони почали бити по нашій логістиці, ми знайшли іншу логістичну операцію і їм відповіли. Там вражаючі втрати — трильйон рублів", — заявив Зеленський.

Президент зазначив, що операція була спільною. До неї залучалися Збройні сили України, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки.

За словами Зеленського, українська сторона розуміє слабкі місця російської логістики та може використовувати ці напрацювання у відповідь на подальші атаки.

"Я б не радив Росії продовжувати бити українську логістику, тому що ми чітко вивчили, що таке логістика Росії", — сказав президент.

Він додав, що Україна завдає ударів саме по військових цілях.

РФ посилила захист Москви системами ППО

Зеленський також заявив, що Росія стягнула до Москви значну кількість засобів протиповітряної оборони. За його словами, навколо столиці РФ сформували три кільця ППО.

Йдеться, зокрема, про захист енергетичних та інших об’єктів, які Росія використовує для забезпечення життєдіяльності столиці.

Президент зазначив, що для посилення оборони Москви російські військові перекидали системи ППО з різних регіонів країни. Окремо він згадав про посилення захисту Санкт-Петербурга.

Водночас Зеленський наголосив, що навіть значна кількість систем ППО не гарантує повного захисту від українських ударів.

"Скільки б у тебе не було ППО, у будь-якому випадку ППО розряджається і все одно ми будемо знаходити технології, щоб їм відповідати і щоб вони це відчували", — заявив він.

За словами президента, українські сили продовжують працювати над далекобійними операціями проти військових об’єктів РФ.

Що відомо про 40-денну операцію України

Зеленський також повідомив, що одна з операцій українських сил тривала 40 днів. За його словами, її результати він оцінює позитивно, а заявлені втрати Росії внаслідок цієї операції становлять близько трильйона рублів.

Президент не розкрив деталей щодо конкретних об’єктів та характеру завданих збитків, пояснивши це необхідністю не розкривати інформацію, яка може бути використана Росією.

Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок російських ударів по Харкову, Одесі та Павлограду є загиблі, а в Одесі було пошкоджено портову інфраструктуру. Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська продовжують атакувати українську логістику та портові об’єкти, а Україна готує відповідь на такі удари.

Також Новини.LIVE писали, що Зеленський оцінив можливість застосування Україною балістичних ракет по території РФ восени. Президент наголошував, що Україна працює над розширенням можливостей для далекобійних ударів по російських військових цілях.