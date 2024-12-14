Росія може напасти на Європу — карта можливих фронтів

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Лідери країн Європи неодноразово говорили, що агресивна політика російського диктатора Володимира Путіна може поширитися за межі України. У випадку, якщо Кремль вирішить продовжити свою стратегію в Європі, Москва може спровокувати протистояння з НАТО, що призведе до Третьої світової війни.

Про це повідомляє Newsweek у неділю, 14 грудня.

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Карта можливих фронтів у разі вторгнення Росії в Європу. Фото: Newsweek

Вторгнення Росії в Європу

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припускав, що Путін може напасти на країну НАТО. Крім того, він заявляв, що Європі необхідно бути готовою до війни з Росією до 2029 року.

За словами глави зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Калья, Москва готується до війни із Заходом. Видання зазначає, що військово-політичне керівництво РФ вже називає війну з Україною "конфліктом між Росією та НАТО".

Міністр оборони Швеції Карл-Оскар Болін каже, що "війна може дістатися до Швеції", в той час як головнокомандувач Мікаель Бюден закликав громадян "морально підготуватися" до можливого конфлікту.

Північно-східний кордон НАТО, зокрема кордон Фінляндії довжиною 1300 км, може стати потенційним фронтом.

Фінляндія, яка приєдналася до Альянсу в 2023 році, звинувачує Москву у сприянні міграційній кризі на своєму кордоні. Генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Зандрарт раніше говорив, що Росія має "безліч варіантів" для перевірки єдності НАТО, серед яких можливе "обмежене захоплення територій".

"Коли ми думаємо про потенційні майбутні вогнища напруженості, країни Балтії виступають як важливий тестовий випадок для перевірки сили стримуючого фактора НАТО. В Естонії, Латвії та Литві проживає багато росіян, що зазвичай є важливим мотивуючим фактором для путінського інтервенціонізму", — зазначають аналітики.

Війна між НАТО і Росією можливе не лише в Німеччині та Швеції, а й в Естонії. А у Литві вже встановили протитанкові бетонні піраміди, розташовані поблизу російського Калінінграда.

На карті видно, що Сувалкський коридор може стати першим місцем зіткнення, якщо Росія здійснить агресивні дії проти НАТО.

Нагадаємо, 13 грудня російські окупанти атакували Україну. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів зупинити терор, який здійснює Москва.

Раніше 11 грудня заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що Росія може завдати удару по Україні балістичною ракетою "Орєшнік" найближчими днями.