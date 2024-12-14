Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Третя світова війна через Росію — карта можливих фронтів arrow

Третя світова війна через Росію — карта можливих фронтів

14 грудня 2024 15:58
Аркадій Пастула - Редактор
Росія може напасти на Європу — карта можливих фронтів
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

Лідери країн Європи неодноразово говорили, що агресивна політика російського диктатора Володимира Путіна може поширитися за межі України. У випадку, якщо Кремль вирішить продовжити свою стратегію в Європі, Москва може спровокувати протистояння з НАТО, що призведе до Третьої світової війни.

Про це повідомляє Newsweek у неділю, 14 грудня.

Читайте також:
Карта вторгнення у разі війни РФ та Європи
Карта можливих фронтів у разі вторгнення Росії в Європу. Фото: Newsweek

Вторгнення Росії в Європу

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припускав, що Путін може напасти на країну НАТО. Крім того, він заявляв, що Європі необхідно бути готовою до війни з Росією до 2029 року.

За словами глави зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Калья, Москва готується до війни із Заходом. Видання зазначає, що військово-політичне керівництво РФ вже називає війну з Україною "конфліктом між Росією та НАТО".

Міністр оборони Швеції Карл-Оскар Болін каже, що "війна може дістатися до Швеції", в той час як головнокомандувач Мікаель Бюден закликав громадян "морально підготуватися" до можливого конфлікту.

Північно-східний кордон НАТО, зокрема кордон Фінляндії довжиною 1300 км, може стати потенційним фронтом.

Фінляндія, яка приєдналася до Альянсу в 2023 році, звинувачує Москву у сприянні міграційній кризі на своєму кордоні. Генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Зандрарт раніше говорив, що Росія має "безліч варіантів" для перевірки єдності НАТО, серед яких можливе "обмежене захоплення територій".

"Коли ми думаємо про потенційні майбутні вогнища напруженості, країни Балтії виступають як важливий тестовий випадок для перевірки сили стримуючого фактора НАТО. В Естонії, Латвії та Литві проживає багато росіян, що зазвичай є важливим мотивуючим фактором для путінського інтервенціонізму", — зазначають аналітики.

Війна між НАТО і Росією можливе не лише в Німеччині та Швеції, а й в Естонії. А у Литві вже встановили протитанкові бетонні піраміди, розташовані поблизу російського Калінінграда.

На карті видно, що Сувалкський коридор може стати першим місцем зіткнення, якщо Росія здійснить агресивні дії проти НАТО. 

Нагадаємо, 13 грудня російські окупанти атакували Україну. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів зупинити терор, який здійснює Москва.

Раніше 11 грудня заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що Росія може завдати удару по Україні балістичною ракетою "Орєшнік" найближчими днями.

війна володимир путін росіяни Україна Європа Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Чоловік проігнорував повістку — як покарав суд

01:30 В Україні збільшили термін БЗВП — що змінилося

00:30 Продовження бронювання — чи достатньо електронного ВОД

00:24 Шольц пояснив, чому не дасть Україні ракет Taurus

14 грудня 2024

23:52 Vodafone попередив абонентів про загрозу для зв'язку

23:03 На Прикарпатті судили водія, який скоїв смертельну ДТП

23:02 В одному зі штатів США помітили НЛО — відео

22:34 Американка придбала будинок в Італії за 1 євро — як це можливо

22:06 На Одещині судили чоловіка за ухилення від військового обліку

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

22:05 Біля КПП з Польщею українці покинули собаку — деталі

01:32 Чоловік проігнорував повістку — як покарав суд

01:30 В Україні збільшили термін БЗВП — що змінилося

00:30 Продовження бронювання — чи достатньо електронного ВОД

00:24 Шольц пояснив, чому не дасть Україні ракет Taurus

14 грудня 2024

23:52 Vodafone попередив абонентів про загрозу для зв'язку

23:03 На Прикарпатті судили водія, який скоїв смертельну ДТП

23:02 В одному зі штатів США помітили НЛО — відео

22:34 Американка придбала будинок в Італії за 1 євро — як це можливо

22:06 На Одещині судили чоловіка за ухилення від військового обліку

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

22:05 Біля КПП з Польщею українці покинули собаку — деталі

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

13 грудня 2024

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК