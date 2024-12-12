Пентагон відреагував на загрозу удару "Орєшніком" по Україні

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріни Сінгх. Фото: Голос Америки

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що російська Федерація може завдати удару по Україні балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" найближчими днями. При цьому точна дата наразі не відома.

Про це Сінгх повідомила під час брифінгу середу, 11 грудня.

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"Путін публічно заявив, що Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету "Орєшнік", про яку ви згадали. Не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями. У мене немає точної дати", — зазначила Сінгх.

За її словами, якщо держава-агресор знову атакує Україну "Орєшніком", це не стане переломним моментом на полі бою. Таким чином Москва спробує лише завдати збитків та втрат Україні.

Сінгх запевнила, що США продовжать передавати Україні системи протиповітряної оборони, оскільки вони залишаються одним з пріоритетних запитів.

Раніше ми писали, що США вперше успішно перехопили балістичну ракету середньої дальності. Це сталося під час випробування поблизу Гуаму.

Нагадаємо, російські війська застосували проти України нову балістичну ракету "Орєшнік". Водночас, як заявив ексзаступник начальника Генштабу Ігор Романенко, в Україні вже давно планували створити власне балістичне озброєння.