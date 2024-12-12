Пентагон отреагировал на угрозу удара "Орешником" по Украине
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что российская Федерация может нанести удар по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в ближайшие дни. При этом точная дата пока не известна.
Об этом Сингх сообщила во время брифинга среда, 11 декабря.
Россияне готовят атаку баллистическими ракетами
"Путин публично заявил, что Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник", о которой вы упомянули. Не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни. У меня нет точной даты", — отметила Сингх.
По ее словам, если государство-агрессор снова атакует Украину "Орешником", это не станет переломным моментом на поле боя. Таким образом Москва попытается только нанести ущерб и потери Украине.
Сингх заверила, что США продолжат передавать Украине системы противовоздушной обороны, поскольку они остаются одним из приоритетных запросов.
Ранее мы писали, что США в первый раз удачно перехватили баллистическую ракету средней дальности. Это произошло во время испытания вблизи Гуама.
Напомним, российские войска применили против Украины новую баллистическую ракету "Орешник". В то же время, как заявил экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко, в Украине уже давно планировали создать собственное баллистическое вооружение.
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