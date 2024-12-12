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Пентагон отреагировал на угрозу удара "Орешником" по Украине

12 декабря 2024 00:01
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Пентагон отреагировал на угрозу удара Орешником по Украине
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх. Фото: Голос Америки
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что российская Федерация может нанести удар по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в ближайшие дни. При этом точная дата пока не известна.

Об этом Сингх сообщила во время брифинга среда, 11 декабря.

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"Путин публично заявил, что Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник", о которой вы упомянули. Не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни. У меня нет точной даты", — отметила Сингх.

По ее словам, если государство-агрессор снова атакует Украину "Орешником", это не станет переломным моментом на поле боя. Таким образом Москва попытается только нанести ущерб и потери Украине.

Сингх заверила, что США продолжат передавать Украине системы противовоздушной обороны, поскольку они остаются одним из приоритетных запросов.

Ранее мы писали, что США в первый раз удачно перехватили баллистическую ракету средней дальности. Это произошло во время испытания вблизи Гуама.

Напомним, российские войска применили против Украины новую баллистическую ракету "Орешник". В то же время, как заявил экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко, в Украине уже давно планировали создать собственное баллистическое вооружение.

США владимир путин Украина Пентагон ракетный удар

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