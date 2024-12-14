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Третья мировая война через Россию — карта возможных фронтов

14 декабря 2024 15:58
Аркадий Пастула - Редактор
Россия может напасть на Европу — карта возможных фронтов
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
Аркадий Пастула - Редактор

Лидеры стран Европы не раз говорили, что агрессивная политика российского диктатора Владимира Путина может распространиться за пределы Украины. Если Кремль решит продолжить свою стратегию в Европе, Москва может спровоцировать противостояние с НАТО, что приведет к Третьей мировой войне.

Об этом сообщает Newsweek в воскресенье, 14 декабря.

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Карта возможных фронтов при вторжении России в Европу. Фото: Newsweek

Вторжение России в Европу

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус предполагал, что Путин может напасть на страну НАТО. Кроме того, он заявлял, что Европе необходимо быть готовой к войне с Россией до 2029 года.

По словам главы внешней разведки Германии Бруно Калья, Москва готовится к войне с Западом. Издание отмечает, что военно-политическое руководство РФ уже называет войну с Украиной "конфликтом между Россией и НАТО".

Министр обороны Швеции Карл-Оскар Болин говорит, что "война может добраться до Швеции", в то время как главнокомандующий Микаэль Бюден призвал граждан "морально подготовиться" к возможному конфликту.

Северо-восточная граница НАТО, в частности граница Финляндии протяженностью 1300 км, может стать потенциальным фронтом.

Финляндия, которая присоединилась к Альянсу в 2023 году, обвиняет Москву в содействии миграционному кризису на своей границе. Генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт ранее говорил, что Россия имеет "множество вариантов" для проверки единства НАТО, среди которых возможен "ограниченный захват территорий".

"Когда мы думаем о потенциальных будущих очагах напряженности, страны Балтии выступают как важный тестовый случай для проверки силы сдерживающего фактора НАТО. В Эстонии, Латвии и Литве проживает много русских, что обычно является важным мотивирующим фактором для путинского интервенционизма", — отмечают аналитики.

Война между НАТО и Россией возможна не только в Германии и Швеции, но и в Эстонии. А в Литве уже установили противотанковые бетонные пирамиды, расположенные вблизи российского Калининграда.

На карте видно, что Сувалкский коридор может стать первым местом столкновения, если Россия осуществит агрессивные действия против НАТО. 

Напомним, 13 декабря российские оккупанты атаковали Украину. Президент Владимир Зеленский призвал партнеров остановить террор, который совершает Москва.

Ранее 11 декабря заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Россия может нанести удар по Украине баллистической ракетой "Орешник" в ближайшие дни.

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