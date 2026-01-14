Удар ракети по будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року — треті роковини з трагедії

Руїни будинку в Дніпрі, куди влучила російська ракета 14 січня у 2023 році. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі 14 січня 2026 року вшановують пам'ять жертв у треті роковини трагедії, яка стала однією з найболючіших сторінок повномасштабної війни. Вдень 14 січня 2023 року російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку на вулиці Набережна Перемоги, зруйнувавши кілька під'їздів і забравши життя десятків мирних мешканців.

Новини.LIVE розповість, як російська ракета знищила десятки сімей.

Реклама

Читайте також:

Скільки життів забрала російська ракета 14 січня 2023 року у Дніпрі

За уточненими даними, внаслідок удару загинули 46 людей, серед них було шестеро дітей. Ще 11 загиблих тоді не вдалося одразу впізнати, стільки ж людей вважалися зниклими безвісти. Поранення отримали 80 осіб.

Ракетний удар спричинив масштабні руйнування — частина будинку була фактично знищена. Пошуково-рятувальна операція тривала безперервно і стала однією з найскладніших за весь час війни.

Надзвичайники працювали в умовах постійної загрози обвалів, але змогли завершити основні роботи у рекордно короткі строки. Для екстрених служб це був важкий іспит на професійність, а для мешканців міста — випробування на людяність.

Руїни будинку у перші хвилини після атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

У будинку обвалився цілий під'їзд, вивернуло вікна від сили вибуху на балконах. Фото: Дніпропетровська ОВА

Частина будівлі повністю обвалилася. Фото: Дніпропетровська ОВА

До допомоги постраждалим долучилися тисячі дніпрян: люди приносили теплі речі, їжу, здавали кров, допомагали розбирати завали та підтримували родини, які втратили близьких.

Як Росія намагалася перекинути провину на ЗСУ за удар по Дніпру 14 січня 2023 року

Після трагедії російські пропагандисти почали поширювати дезінформацію, намагаючись перекласти відповідальність за удар і заявляючи, що будинок нібито був зруйнований українською ракетою ППО. У Повітряних силах Збройних сил України ці твердження офіційно й категорично спростували.

У ПС ЗСУ повідомили, що 14 січня 2023 року п'ять дальніх бомбардувальників Ту-22М3 ВКС РФ випустили по території України п’ять крилатих ракет Х-22. Одна з цих ракет, запущена з району Курської області близько 15:30, влучила безпосередньо у житлову багатоповерхівку в Дніпрі.

У Збройних силах України наголосили, що українська ППО не має вогневих засобів, здатних перехоплювати цей тип ракет. Від початку повномасштабної агресії Росія випустила по Україні понад 210 ракет Х-22, і на той час жодна з них не була збита засобами протиповітряної оборони.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

У ПС ЗСУ також зазначили, що бойова частина Х-22 має масу близько 950 кг, а максимальна дальність ракети сягає 600 км. При пусках з великої відстані відхилення від цілі може становити сотні метрів, що робить цю зброю особливо небезпечною для цивільних об'єктів.

Руїни будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пошкодження будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Дім після розбору завалів. Фото: Дніпропетровська ОВА

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, згадуючи трагедію, наголосив, що той удар не лише забрав 46 життів, а й назавжди поділив долі багатьох родин на "до" і "після".

За його словами, трагедія у Дніпрі стала символом жорстокості російської війни проти мирних людей, але водночас показала силу єдності суспільства, професіоналізм рятувальників, медиків, поліцейських і комунальників та щиру людську підтримку.

Тим часом Росія не припиняє атаки на Україну. Нещодавно ДСНС завершили розбір завалів будинку в Харкові, де роботи тривали вісім діб.

Також у Харкові під атакою опинився термінал компанії "Нова пошта" — загинули люди, є поранені у важкому стані.