Удар ракеты по дому в Днепре 14 января 2023 года — третья годовщина с трагедии

Руины дома в Днепре, куда попала российская ракета 14 января в 2023 году. Фото: Днепропетровская ОГА

В Днепре 14 января 2026 года чтят память жертв в третью годовщину трагедии, которая стала одной из самых болезненных страниц полномасштабной войны. Днем 14 января 2023 года российская ракета попала в жилую многоэтажку на улице Набережная Победы, разрушив несколько подъездов и унеся жизни десятков мирных жителей.

Новини.LIVE расскажет, как российская ракета уничтожила десятки семей.

Реклама

Читайте также:

Сколько жизней унесла российская ракета 14 января 2023 года в Днепре

По уточненным данным, в результате удара погибли 46 человек, среди них было шестеро детей. Еще 11 погибших тогда не удалось сразу опознать, столько же людей считались пропавшими без вести. Ранения получили 80 человек.

Ракетный удар вызвал масштабные разрушения — часть дома была фактически уничтожена. Поисково-спасательная операция продолжалась непрерывно и стала одной из самых сложных за все время войны.

Чрезвычайники работали в условиях постоянной угрозы обвалов, но смогли завершить основные работы в рекордно короткие сроки. Для экстренных служб это был тяжелый экзамен на профессионализм, а для жителей города - испытание на человечность.

Руины дома в первые минуты после атаки. Фото: Днепропетровская ОГА

В доме обвалился целый подъезд, вывернуло окна от силы взрыва на балконах. Фото: Днепропетровская ОГА

Часть здания полностью обвалилась. Фото: Днепропетровская ОГА

К помощи пострадавшим присоединились тысячи днепрян: люди приносили теплые вещи, еду, сдавали кровь, помогали разбирать завалы и поддерживали семьи, которые потеряли близких.

Как Россия пыталась перебросить вину на ВСУ за удар по Днепру 14 января 2023 года

После трагедии российские пропагандисты начали распространять дезинформацию, пытаясь переложить ответственность за удар и заявляя, что дом якобы был разрушен украинской ракетой ПВО. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины эти утверждения официально и категорически опровергли.

В ВС ВСУ сообщили, что 14 января 2023 года пять дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ выпустили по территории Украины пять крылатых ракет Х-22. Одна из этих ракет, запущенная из района Курской области около 15:30, попала непосредственно в жилую многоэтажку в Днепре.

В Вооруженных силах Украины отметили, что украинская ПВО не имеет огневых средств, способных перехватывать этот тип ракет. С начала полномасштабной агрессии Россия выпустила по Украине более 210 ракет Х-22, и в то время ни одна из них не была сбита средствами противовоздушной обороны.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

В ВС ВСУ также отметили, что боевая часть Х-22 имеет массу около 950 кг, а максимальная дальность ракеты достигает 600 км. При пусках с большого расстояния отклонение от цели может составлять сотни метров, что делает это оружие особенно опасным для гражданских объектов.

Руины дома. Фото: Днепропетровская ОГА

Повреждения дома. Фото: Днепропетровская ОГА

Дом после разбора завалов. Фото: Днепропетровская ОГА

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, вспоминая трагедию, отметил, что тот удар не только унес 46 жизней, но и навсегда разделил судьбы многих семей на "до" и "после".

По его словам, трагедия в Днепре стала символом жестокости российской войны против мирных людей, но одновременно показала силу единства общества, профессионализм спасателей, медиков, полицейских и коммунальщиков и искреннюю человеческую поддержку.

Между тем Россия не прекращает атаки на Украину. Недавно ГСЧС завершили разбор завалов дома в Харькове, где работы продолжались восемь суток.

Также в Харькове под атакой оказался терминал компании "Новая почта" — погибли люди, есть раненые в тяжелом состоянии.