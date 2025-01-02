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Травмували себе і поліцію — у ФРН масові інциденти з феєрверками

2 січня 2025 06:29
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Поліція Німеччини підрахувала кількість інцидентів з феєрверками у країні
Поліцейський у Німеччині. Ілюстративне фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Святкування Нового року в Німеччині було затьмарено серією інцидентів з феєрверками, внаслідок яких загинуло п'ять осіб. Ще десятки працівників екстрених служб отримали поранення. 

Про це інформує CNN.

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Незважаючи на численні звернення щодо заборони приватного використання піротехніки, щороку тисячі піротехнічних виробів запускаються на вулицях міст Німеччини. За даними місцевих ЗМІ, серед загиблих були двоє мешканців Саксонії, один з яких, 45-річний чоловік, загинув після того, як спробував запустити піротехнічний виріб.

У столиці Берліні кількість інцидентів зросла на 294 у порівнянні з минулим роком, і понад 1500 працівників екстрених служб були залучені для медичної допомоги чи тушіння пожеж.

Крім того, було зареєстровано щонайменше 13 нападів на працівників служби порятунку, а один поліцейський отримав серйозні травми в результаті вибуху піротехнічного виробу і потребує оперативного втручання.

Працівники пожежної служби та інші рятувальники стали об’єктами нападів під час святкування Нового року. Профспілки працівників першої лінії висловили глибоке обурення щодо насильства проти рятувальників та наголосили на неприпустимості таких дій. 
 
Німецька піротехнічна асоціація BVPK підкреслила, що незаконне виробництво та використання феєрверків є основною проблемою, і закликала до відповідального поводження з піротехнікою.

Екологічна організація Deutsche Umwelthilfe повторно висловила занепокоєння щодо наслідків використання феєрверків і закликала до загальнонаціональної заборони їхнього приватного продажу.

Нагадаємо, у центрі Львова в новорічну ніч сталася бійка між кількома молодими чоловіками. Правоохоронці затримали учасників інциденту та доставили їх до відділку поліції.

А в Сербії тисячі студентів в новорічну ніч вийшли на мітинг, перекривши рух від будівлі парламенту до Студентської площі. Вони вимагають оприлюднення повної документації про трагедію в Новому Саді в листопаді 2024 року.

поліція медики безпека поранення Новий рік 2025

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