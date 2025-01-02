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Травмировали себя и полицию — в ФРГ инциденты с фейерверками

2 января 2025 06:29
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Полиция Германии подсчитала количество инцидентов с фейерверками в стране
Полицейский в Германии. Иллюстративное фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Празднование Нового года в Германии было омрачено серией инцидентов с фейерверками, в результате которых погибли пять человек. Еще десятки работников экстренных служб получили ранения.

Об этом информирует CNN.

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Несмотря на многочисленные обращения по поводу запрета частного использования пиротехники, ежегодно тысячи пиротехнических изделий запускаются на улицах городов Германии. По данным местных СМИ, среди погибших были двое жителей Саксонии, один из которых, 45-летний мужчина, погиб после того, как попытался запустить пиротехническое изделие.

В столице Берлине количество инцидентов выросло на 294 по сравнению с прошлым годом, и более 1500 работников экстренных служб были привлечены для медицинской помощи или тушения пожаров.

Кроме того, было зарегистрировано по меньшей мере 13 нападений на работников спасательной службы, а один полицейский получил серьезные травмы в результате взрыва пиротехнического изделия и нуждается в оперативном вмешательстве.

Сотрудники пожарной службы и другие спасатели стали объектами нападений во время празднования Нового года. Профсоюзы работников первой линии выразили глубокое возмущение насилием против спасателей и отметили недопустимость таких действий.

Немецкая пиротехническая ассоциация BVPK подчеркнула, что незаконное производство и использование фейерверков является основной проблемой и призвала к ответственному обращению с пиротехникой.

Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe повторно выразила обеспокоенность последствиями использования фейерверков и призвала к общенациональному запрету их частной продажи.

Напомним, в центре Львова в новогоднюю ночь произошла потасовка между несколькими молодыми мужчинами. Правоохранители задержали участников инцидента и доставили их в отдел полиции.

А в Сербии тысячи студентов в новогоднюю ночь вышли на митинг, перекрыв движение от здания парламента до Студенческой площади. Они требуют обнародования полной документации о трагедии в Новом Саде в ноябре 2024 года.

полиция медики безопасность ранение Новый год 2025

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