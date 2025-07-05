Трампа звинуватили в антисемітизмі через використання образливого терміну банкірів

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зазнав критики за використання антисемітського терміну "Шейлок" для позначення деяких банкірів. Це слово він використав виступаючи в Айові після підписання "Великого красивого закону" щодо податків та витрат.

Про черговий скандал з Трампом повідомляє Reuters.

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Чому такий термін вважається антисемітським

Під час своєї гарячої промови перед багатотисячною публікою Трамп використав термін, що вважається принизливим для євреїв.

"Подумайте: жодного податку на смерть. Жодного податку на спадщину. Жодних походів до банків та позик у, в деяких випадках, хорошого банкіра, а в деяких випадках — у Шейлоків та поганих людей", — сказав він під час виступу.

Шейлок — це безпринципний єврейський лихвар у п'єсі Шекспіра XVI століття "Венеціанський купець", і цей термін, скорочення від "лихварка", довгий час вважався образливим.

"Термін "Шейлок" викликає в уяві багатовіковий антисемітський наратив про євреїв та жадібність, який є надзвичайно образливим та небезпечним. Використання цього терміна президентом Трампом викликає велике занепокоєння та є безвідповідальним", — йдеться у заяві Антидифамаційної ліги.

Член Палати представників США з Нью-Йорка, єврейський демократ, заявив, що вчинок Трампа — відвертий і мерзенний антисемітизм, і Трамп точно знав, що робить.

Як пояснив свій вчинок сам Трамп

Звичайно, журналісти поспішили все з'ясувати у самого президента США. Той удав, що взагалі не розуміє, в чому його звинувачують і чому такий термін є образливим і лише повторював по колу, як він любить, одне й те саме.

"Ні, я ніколи такого не чув. Бути Шейлоком — це, скажімо, бути лихварем за високими ставками. Я ніколи такого не чув. Ви бачите це інакше, ніж я. Я ніколи такого не чув", — сказав він журналістам на борту Air Force One.

Раніше ми повідомляли, що Трамп підписав "Великий красивий закон", про який мріяв. Але тепер громадяни США ризикують впасти в зубожіння через скорочення медстрахування та соціальних програм.

Також раніше Трамп висловив ідею провести бійцівський UFC-турнір на території Білого дому в рамках заходів до 250-річчя незалежності США, запланованого на 2026 рік.