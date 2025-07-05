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Главная Новости дня Трампа обвинили в антисемитизме — что он заявил о банкирах

Трампа обвинили в антисемитизме — что он заявил о банкирах

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 06:13
Трампа обвинили в антисемитизме из-за использования оскорбительного термина банкиров
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подвергся критике за использование антисемитского термина "Шейлок" для обозначения некоторых банкиров. Это слово он использовал выступая в Айове после подписания "Большого красивого закона" по налогам и расходам.

Об очередном скандале с Трампом сообщает Reuters.

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Почему такой термин считается антисемитским

Во время своей горячей речи перед многотысячной публикой Трамп использовал термин, который считается унизительным для евреев.

"Подумайте: никакого налога на смерть. Никакого налога на наследство. Никаких походов в банки и займов у, в некоторых случаях, хорошего банкира, а в некоторых случаях — у Шейлоков и плохих людей", — сказал он во время выступления.

Шейлок — это беспринципный еврейский ростовщик в пьесе Шекспира XVI века "Венецианский купец", и этот термин, сокращение от "ростовщика", долгое время считался оскорбительным.

"Термин "Шейлок" вызывает в воображении многовековой антисемитский нарратив о евреях и жадности, который является чрезвычайно оскорбительным и опасным. Использование этого термина президентом Трампом вызывает большое беспокойство и является безответственным", — говорится в заявлении Антидиффамационной лиги.

Член Палаты представителей США из Нью-Йорка, еврейский демократ, заявил, что поступок Трампа — откровенный и мерзкий антисемитизм, и Трамп точно знал, что делает.

Как объяснил свой поступок сам Трамп

Конечно, журналисты поспешили все выяснить у самого президента США. Тот сделал вид, что вообще не понимает, в чем его обвиняют и почему такой термин является оскорбительным и лишь повторял по кругу одно и то же.

"Нет, я никогда такого не слышал. Быть Шейлоком — это, скажем, быть ростовщиком по высоким ставкам. Я никогда такого не слышал. Вы видите это иначе, чем я. Я никогда такого не слышал", — сказал он журналистам на борту Air Force One.

Ранее мы сообщали, что Трамп подписал "Большой красивый закон", о котором мечтал. Но теперь граждане США рискуют впасть в нищету из-за сокращения медстрахования и социальных программ.

Также ранее Трамп высказал идею провести бойцовский UFC-турнир на территории Белого дома в рамках мероприятий к 250-летию независимости США, запланированного на 2026 год.

США скандал Дональд Трамп финансы антисемитизм
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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