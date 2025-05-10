Трамп закликав Зеленського та Путіна закінчити війну

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп звернувся до президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна з посланням. Відтак, очільник Білого дому закликав закінчити повномасштабну війну.

Про це інформує Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Трамп звернувся до Зеленського та Путіна — що відомо

Лідер США Дональд Трамп під час пресконференції в Овальному кабінеті звернувся до президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, закликавши обидві сторони закінчити війну.

Трамп зауважив, що щотижня гинуть близько 5 тисяч солдатів з обох сторін, а також інші люди.

"У мене є повідомлення для обох сторін — час завершити цю війну. Щотижня Росія та Україна втрачають близько 5000 солдатів та інших людей. Закінчіть цю дурну війну. Це моє послання для лідерів обох країн", — заявив глава Білого дому.

Раніше ми інформували, що Трамп сподівається, що Україна та Росія погодяться припинити вогонь на 30 днів.

Перед цим лідер США закликав Росію та Україну до 30-денного припинення вогню.