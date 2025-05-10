Трамп призвал Зеленского и Путина закончить войну

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину с посланием. Следовательно, глава Белого дома призвал закончить полномасштабную войну.

Об этом информирует Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Трамп обратился к Зеленскому и Путину — что известно

Лидер США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Овальном кабинете обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину, призвав обе стороны закончить войну.

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Трамп отметил, что еженедельно гибнут около 5 тысяч солдат с обеих сторон, а также другие люди.

"У меня есть сообщение для обеих сторон — время завершить эту войну. Еженедельно Россия и Украина теряют около 5000 солдат и других людей. Закончите эту глупую войну. Это мое послание для лидеров обеих стран", — заявил глава Белого дома.

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Ранее мы информировали, что Трамп надеется, что Украина и Россия согласятся прекратить огонь на 30 дней.

Перед этим лидер США призвал Россию и Украину к 30-дневному прекращению огня.

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