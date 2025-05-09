У Білому домі заявили, що Трамп сподівається на 30-денне перемир'я між Україною та РФ

Трамп сподівається, що 30-денне перемир'я буде, — Білий дім
Президент США Дональд Трамп сподівається, що Україна та Росія погодяться припинити вогонь на 30 днів. Також 30-денне перемир'я підтримують європейські країни.
Про це в п'ятницю, 9 травня, заявила речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт.
Думка Трампа щодо перемир'я тривалістю у 30 днів
Про сподівання щодо тимчасового припинення вогню Дональд Трамп повідомив Володимиру Зеленському під час телефонної розмови 8 травня. Також український та американський лідери обговорили ратифікацію угоди про надра.
"Президент Трамп сказав, що угода про критично важливі корисні копалини є важливою для України, але також, звичайно, для США та наших платників податків тут. Це було правильне рішення", — заявила Левітт.
Нагадаємо, Дональд Трамп закликав Україну та РФ до 30-денного перемир'я. Американський лідер попередив, що в разі недотримання домовленості про припинення вогню якоюсь зі сторін США застосують додаткові санкції.
Раніше Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова до 30-денного перемир'я. На його думку, припинення вогню стане реальним показником руху до миру.
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