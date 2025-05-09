В Белом доме заявили, что Трамп надеется на 30-дневное перемирие между Украиной и РФ

Пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт. Фото: voanews.com

Президент США Дональд Трамп надеется, что Украина и Россия согласятся прекратить огонь на 30 дней. Также 30-дневное перемирие поддерживают европейские страны.

Об этом в пятницу, 9 мая, заявила пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт.

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О надеждах касательно временного прекращения огня Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора 8 мая. Также украинский и американский лидеры обсудили ратификацию соглашения о недрах.

"Президент Трамп сказал, что соглашение о критически важных полезных ископаемых является важным для Украины, но также, конечно, для США и наших налогоплательщиков здесь. Это было правильное решение", — заявила Левитт.

Напомним, Дональд Трамп призвал Украину и РФ к 30-дневному перемирию. Американский лидер предупредил, что в случае несоблюдения договоренности о прекращении огня какой-то из сторон США применят дополнительные санкции.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что Украина готова к 30-дневному перемирию. По его мнению, прекращение огня станет реальным показателем движения к миру.