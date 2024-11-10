Дональд Трамп здобуває перемогу в усіх "хитких" штатах

Дональд Трамп. Фото: ABC News

Кандидат від Республіканської партії Сполучених Штатів Дональд Трамп набрав більшість голосів на виборах в Аризоні. Таким чином він здобув перемогу в усіх семи "хитких" штатах.

Про це повідомляє The Associated Press у неділю, 10 листопада.

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Республіканець Трамп отримує більшість в Аризоні — ще 11 голосів у колегії виборників. Загалом у Трампа вже 312 голосів виборників. У його опонентки демократки Камали Гарріс 226 голосів.

Трампа також супроводжував успіх у шести інших "хитких" штатах — Мічиган, Пенсільванія, Джорджія, Північна Кароліна, Вісконсин та Невада. Раніше Аризона вважалася штатом республіканців. Але у 2020 році демократ Джо Байден уперше з 1996 року переміг там, тому штат перейшов до "хитких".

За даними Associated Press, Трамп набрав 74,6 млн голосів по всій країні (50,5%), Гарріс — 70,9 млн (48%).

Конгрес затвердить голосування Колегії виборників 6 січня. Трамп та його майбутній віцепрезидент Джей ді Венс мають вступити на посаду 20 січня.

Раніше ми повідомляли, що старший радник новообраного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявив, що Україні не варто розраховувати на повернення Криму. Натомість у перехідній адміністрації заявили, що ця заява не відображає їхні погляди.

Крім того, видання The Telegraph писало про те, що може передбачати план Трампа стосовно завершення війни в Україні.