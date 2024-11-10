Дональд Трамп одерживает победу во всех "шатких" штатах

Дональд Трамп. Фото: ABC News

Кандидат от Республиканской партии Соединенных Штатов Дональд Трамп набрал большинство голосов на выборах в Аризоне. Таким образом он одержал победу во всех семи "шатких" штатах.

Об этом сообщает The Associated Press в воскресенье, 10 ноября.

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Республиканец Трамп получает большинство в Аризоне — еще 11 голосов в коллегии избирателей. В общей сложности у Трампа уже 312 голосов избирателей. У его оппонентки демократки Камалы Гаррис 226 голосов.

Трампа также сопровождал успех в шести других "шатких" штатах — Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Висконсин и Невада. Ранее Аризона числилась штатом республиканцев. Но в 2020 году демократ Джо Байден впервые с 1996 года победил там, поэтому штат перешел в "шаткие".

По данным Associated Press, Трамп набрал 74,6 млн голосов по всей стране (50,5%), Гаррис — 70,9 млн (48%).

Конгресс утвердит голосование Коллегии выборщиков 6 января. Трамп и его будущий вице-президент Джей ди Вэнс должны вступить в должность 20 января.

Ранее мы сообщали, что старший советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине не стоит рассчитывать на возвращение Крыма. В переходной администрации заявили, что это заявление не отражает их взгляды.

Кроме того, издание The Telegraph писало о том, что может предусматривать план Трампа по завершению войны в Украине.